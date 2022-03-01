"Milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararlar acilen alınmalı"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, “Ukrayna’da çıkan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithal etmemiz giderek zorlaşacaktır. Bu sebeple, devletimiz çiftçilerimizi destekleyerek ileride milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararları acilen almalıdır.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda sıkıntısının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda çiftçilerin özel bankalara olan borçlarının, bütün çiftçi borçlarının yaklaşık yüzde 12’si kadar olduğunu ifade eden Aydal, “Bütün bankalar tarımsal kredileri çiftçilere vermektedirler. Özellikle Şekerbank, şeker pancarı ekiciliği yapan çiftçilere önemli miktarda tarımsal kredi sağlamaktadır. Çiftçilerin bu özel bankalara olan zirai kredi borçları özellikle yapılandırılmamaktadır. Borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlaları, traktörleri maalesef haciz ve icra yolu ile satılmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi için, ya Ziraat Bankasında olduğu gibi, özel bankalar da çiftçi borçlarını aynı şekilde yapılandırmalı veya Ziraat Bankası, çiftçilerin bu bankalara olan zirai kredilerini de kendi uhdelerine alarak aynı şekilde yapılandırıp çiftçileri rahatlatmalıdır” diye konuştu.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI GIDA SIKINTISINA YOL AÇABİLİR

Ukrayna’daki savaşın gıda sıkıntısına özellikle tahıl tedariki konusunda sıkıntılara yol açabileceğini uyarasında bulunan Aydal, “Çiftçilerimize yönelik atılacak adımlar daha fazla önem kazandı. Ukrayna’da çıkan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl ithal etmemiz giderek zorlaşacaktır. Bu sebeple, devletimiz çiftçilerimizi destekleyerek ileride milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararları acilen almalıdır” dedi.