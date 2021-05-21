'Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin ülkeye girmesine müsaade etmedik'

Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bakan Kurum’a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum ilk olarak Vakıf Kent Parkı Açılış Töreni’ne katıldı.

Tarihin, kültürün, yeşilin başkenti Bursa’da olduklarını dile getiren Bakan Kurum, Bursa’nın marka değerine değer katacak projelerin temellerini atacaklarını ifade etti.

'KUDÜS’Ü ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Mescid-i Aksa’da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını belirten Bakan Kurum, tüm insanlığın gözü önünde Kudüs’te silahsız ve savunmasız insanlar, çocuklar, bebekler ve kadınların canice şehit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum, “Türkiye olarak, insanlık değerlerine karşı yapılan bu ihanete, bu zalimliğe, bu zorbalığa ve terör devleti İsrail’e sessiz kalmadık, kalmayacağız. Osmanlı mirası yetim coğrafyalarımızı, gönül coğrafyalarımızı, Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağız. Bu zulmün hesabı, yarına kalsa da zalimlerin yanlarına asla kalmayacaktır. Türkiye’nin Aksa nöbeti sonsuza dek devam edecektir” dedi.

'BİR YAŞAM ALANI DAHA BURSAMIZA KAZANDIRIYORUZ'

Bursa’nın camileri, türbeleri, hanları, hamamları, imarethaneleri ile tarih kokan bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bursamızı geleceğe hazırlarken şehrimizin bu kimliğinden istifade ediyoruz. Bursa’nın şehircilik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yeşili daha da artıracak, özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu bu muazzam yeşil alanın açılışını yapıyoruz. Bursalı vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanını daha Bursa’mıza kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de 1,5 milyon metrekare yeşil alan hedefini çok iyi biliyor ve bu çabayı destekliyoruz. Yıldırım ilçemizde 253 bin metrekare alan üzerinde yatırım bedeli 53 milyon lira olan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin inşasını tamamladık. Parkımızın özelliklerine şöyle bir baktığımızda, gençlerimizin spor yapabilecekleri; boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki futbol sahası ile seyirci tribünümüzü görüyoruz. Burada BAL Ligi kulüplerimiz maç yapabilecekler. Ben inanıyorum ki bu parklarda geleceğin milli sporcuları yetişecek. Yine bu alanda çocuklarımızın aileleriyle birlikte eğlenebilecekleri lunapark, kafeteryalar bulunuyor. 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da olacak” diye konuştu.

Bakan Kurum, parkın bir kısmının buradan geçen derenin ıslah edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerine yapıldığını kaydederek, bu anlamda bölgede oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, çarpık kentleşmenin ve kamu kaynaklarının israfının da önüne geçildiğini söyledi.

'ALANA BAKTIĞIMDA ÇEVRECİLİK VE DOĞA HASSASİYETİNİ GÖRÜYORUM'

Bu alana baktığında 20 yıllık AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetini gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, “Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi verenlere şunları söylemek istiyorum; bakın AK Parti iktidarları öncesinde yani 2000 yılında Türkiye’de millet bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini hizmete açtık, kalan 264 tanesi için de Bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul’umuzda yaklaşık 6 milyon, Başkentimiz Ankara’da ise toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000 yılında Türkiye’de, şehirlerimizin atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz; pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz 2000 yılında 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak 1170’e çıkardık. Yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün hamdolsun yüzde 90’lara çıkardık. 2000 yılında bu ülkede düzenli çöp depolaması yoktu. Vahşi depolama ve çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede bırakın düzenli depolamayı artık sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır Atık Projesi ile 90 bin kurum/kuruluş binamızda, uygulamaya geçtik. Yine Sıfır Atık Projesiyle sadece 3 yılda, 315 milyon kilowat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağaç kurtardık” ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL’UN 8 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI KORUMA ALTINA ALDIK'

Geçmişte bakımsızlıktan harap olmuş doğal alanları koruduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Sadece korumakla kalmadık, korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü yüzde 5’ten yüzde 11’e biz çıkardık. Son 20 yılda İstanbul’un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Bizden önce iklim değişikliğiyle mücadele gündemlerinde bile yoktu. Yılda birkaç konferans, birkaç seminer, birkaç eylem yaparak vicdanlarını rahatlatıyorlardı. Bugün 7 bölge 81 ilimizde iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. Yine bunların döneminde; altyapı, kanalizasyon ve içme suyu namına hiçbir şey yoktu. İller Bankamızla, 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84 milyar lira değerinde 100 bin projeyi başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz. Bu anlamda; atık yönetiminde adeta devrim niteliğinde adımlar attık, yeni çözümler getirdik. Ülkemize giren ithal atıkların kotasını yüzde 50’ye düşürdük. Burada, geri dönüşüm tesislerimizin nitelikli hammadde ihtiyacını iç piyasadan karşılamasının önünü açtık. Bu sayede, ekonomimize milyarlarca lira katkı sağlamış olacağız. Tabi bununla da kalmadık. 2021 yılının hemen başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ticaret Bakanlığımızla birlikte; plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj atıklarının ithalatını da tamamen durdurduk” dedi.

FİLİSTİN’DEKİ 10 YAŞINDAKİ BERA’NIN İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Türkiye’nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyen Bakan Kurum, “Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız. Bu güzelim topraklarımızı, havamızı, suyumuzu koruduk, koruyacağız. Bu yoldan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu ülkeyi, yine onlara yemyeşil bir şekilde devredeceğiz. Ben sözlerime son vermeden evvel, buradan, bir merhamet şehri, şefkat şehri olan Bursa’mızdan bir teklifte bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Filistin’de 10 yaşındaki Bera isimli yavrumuz kendisine uzatılan mikrofonlara 'Neden Çocukları öldürüyorsunuz' haykırışıyla hem Filistin’in sesi oldu hem de yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırdı. Gelin bu haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Sayın Başkanım tamam mı? Öyleyse, Vakıfköy Bera Kent Parkımız hayırlı uğurlu olsun diyorum” İfadelerini kullandı.