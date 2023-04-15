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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermeni unsurlarla çıkan çatışmada 3 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'a taziyelerini iletti.

15 Nisan 2023 Cumartesi 14:03
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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi
Ankara

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akar, 11 Nisan'da Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, Ermeni unsurlarla meydana gelen çatışmada 3 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Hasanov'a taziye mektubu gönderdi.

"Değerli kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, Azerbaycan halkının duyduğu acıyı yürekten paylaştığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan 'iki devlet tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can gardaşlarımız olan Azerbaycan Türkü'nün haklı mücadelesinde tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, yakınlarının, kardeş Azerbaycan halkının ve Savunma Bakanlığının değerli mensuplarının acılarını paylaşır ve taziyelerimi sunarım."

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanakarAzerbaycanTaziye
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