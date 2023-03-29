Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.935,31
ALTIN
1.211,81
DOLAR
19,15
STERLİN
23,62
EURO
20,77
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Muharrem İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı

Muharrem İnce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın açıklaması düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:24
0 Okunma
Muharrem İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara’da Memleket Partisi genel merkezinde görüştü.İki lider saat 17.00'de bir araya geldi. İnce Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. İnce konuşmasında "Bu Erdoğan gitmelidir" dedi.Bir gazetecinin "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna İnce "Öyle birşey demedim.Bizler Köroğlu gibi savaşıyoruz" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu ise "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinde İnce'nin "muhalefet oylarını bölme" olasılığı ile eleştiriliyordu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceKemalkılıçdaroğluSeçimAdaylıkBasın Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz
Millet Partisi, "Millet İttifakı adının kullanılmaması" için YSK'ye itiraz etti
Millet Partisi, "Millet İttifakı adının kullanılmaması" için YSK'ye itiraz etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans