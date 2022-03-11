Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.054,61
ALTIN
939,57
DOLAR
14,82
STERLİN
19,42
EURO
16,30
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 16:36
Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

ADANA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülke tarımını kalkındırmak için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyerek, “Çiftçiye ürün garantisi verilmelidir” dedi.  

Partisinin ilçe binasının açılışı için Adana'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ülkede gerekli çalışmaların yapılmadığı takdirde gıda, su, enerji ve ilaç konularında ileride sorunlar yaşanabileceğini söyleyen İnce, tarım alanında çözüm önerilerini sundu. Tarım envanteri çıkarılması gerektiğini kaydeden İnce, “Türkiye’nin elinde ne var ne yok, bir görelim. Ürün planlamasına bir an önce geçelim. Nerede, ne kadar, hangi üründen ekeceğiz? Bunları bilelim. Adana’da, Kahramanmaraş’ta, Konya’da ne kadar ekim yapacağız? Bunları görelim. Çiftçiye ürün garantisi verelim. Hastaneye, köprüye, havaalanına garanti veriliyor. Çiftçiye de verilmelidir. Tarımda kadının sigortasını ödemeliyiz. Tarım işçilerinin, çobanların sigortasını 85 milyon olarak ödemeliyiz. Tarım işçilerine yıpranma payı getirmeliyiz” diye konuştu. 

Toplantının ardından partisinin Çukurova İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan İnce, kurdeleyi partinin en genç üyelerine kestirdi. İnce, Adana’daki programının ardından Mersin'e geçti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceçiftçiMemleket Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztrak: Savaşın bize 35-40 milyar dolar maliyeti olacak
CHP'li Öztrak: Savaşın bize 35-40 milyar dolar maliyeti olacak
"Türkiye, savaşın fazla uzamadan bitmesine vesile olacak"
"Türkiye, savaşın fazla uzamadan bitmesine vesile olacak"
"Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı"
"Türkiye'nin diplomatik girişimi memnuniyetle karşılandı"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans