Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...

Muharrem İnce'den Şırnak’ta esnaf ziyareti

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temaslarda bulunmak için geldiği Şırnak'ta, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:49
Muharrem İnce'den Şırnak’ta esnaf ziyareti

Hakkari'den sonra dün akşam Şırnak'a gelen Genel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sabah saatlerinde Prestij Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. İnce ve beraberindeki partililer, esnaf ve halkla selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çay ocağında oturan İnce, partinin milletvekilleri ve yöneticileri ile gezdiğini söyleyerek, "Sorunları dinliyoruz, çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Ağrı’dan başladık; Van’a, Hakkari’ye geçtik. Bugün Şırnak’ta olduk. Turumuz Adana’da bitecek. Memlekette derin bir yoksulluk görüyoruz. İnsanlar, nereye gidersek gidelim; geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından söz ediyorlar. Ortak bir şey olmuş bu. Zenginler de mutsuz artık. Dünyanın bütün ülkelerinde yoksullar mutsuzdur ama Türkiye’de yoksullar mutsuz olduğu gibi zenginler de mutsuz olmuş çünkü onlar da gelecek kaygısı yaşıyor. İnsanlarımıza moral vermek istiyoruz. Memleket Partisi olarak bizim en büyük vaadimiz, gönül köprüsü kurmak. Şırnak’tan Yalova’ya, Van’dan Muğla’ya bir gönül köprüsü kurmak istiyoruz, bunun için yollardayız" dedi.

İnce ve beraberindekiler, daha sonra kentten ayrılarak temaslarda bulunmak üzere Mardin'e hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem İnceŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztrak: Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında büyük sıçrama yapabilir
CHP'li Öztrak: Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında büyük sıçrama yapabilir
MHP'li Yalçın: 6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok
MHP'li Yalçın: 6'lı masanın bu saatten sonra yapabilecek bir şeyi yok
Ahmet Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret
Ahmet Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans