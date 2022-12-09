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Muharrem İnce: Mağara devrinin insanları bunlar

09 Aralık 2022 Cuma 15:05
Muharrem İnce: Mağara devrinin insanları bunlar

DİYARBAKIR - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin, “Hangi imam kıymış bu nikahı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş, bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar” dedi.



Diyarbakır’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili davasına ilişkin konuşan İnce, “Siyasi yasak getirilmek isteniyor. Benim de böyle iki tane davam var. Bütün muhalefeti Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı almış, yıllar sonra herkes o adliyeye gitmelidir. Memleket Partisi’nin İstanbul örgütüne de sesleniyorum. Siz de orada olun, destek olun. Bütün muhalefet destek olmalı. Yani ona siyasi yasak, bunu hapse at ve onu kenara bırakalım, muhalefet böyle serbest kalırsa, yekvücut olmazsa bu sorunu çözemeyiz. Teker teker hepimizi avlarlar. Onun için bu konuda CHP’yi de Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesajım da ilgili yerlere gidecektir herhalde” diye konuştu.

‘DOZERLE HEPSİNİ YIKACAĞIZ’

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları ile ilgili de İnce, şunları söyledi:

“Toplumu derinden üzen tiksindiren ve utandıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin de aleyhinde dışarıda karikatürler çizdiren bir olay. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi; bundan hepimiz utanmalıyız. Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar. Burada net kökünden çözebiliriz. Resmi nikahı olmayana, dini nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam kıymış bu nikahı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. Resmi nikahı olmadan dini nikah kıyılmaz, nokta. Nasıl çözülür hep birlikte göreceğiz. ‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez. Memleket Partisi olarak milletimize teklifimizdir. Resmi nikahı olmayana dini nikah kıyanlar ve kıydıranlar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu kadar net ve basit. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş ve bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. 2022 yılındayız, mağara devrinde yok. Bunlar yaratık, insan değiller.”  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceHiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel
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