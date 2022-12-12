Muharrem İnce: Türkiye bu ahlaksızlıktan imaj kaybediyor

KAYSERİ - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.’nin, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirildiği iddialarına ilişkin, "Bunlar Müslümanların içine serpiştirilmiş hainlerdir. Ben bunların Müslüman olduğuna falan inanmıyorum. Türkiye bu ahlaksızlıktan imaj kaybediyor" dedi.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Pınarbaşı ilçesinde esnafı ziyaret eden İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi kutuplaştırdılar. Bir taraf diyor ki partili cumhurbaşkanı olsun. Diğer tarafta 'partili cumhurbaşkanı olmasın. Parti liderlerinden emir alan cumhurbaşkanı olsun' diyor. Bunların ikisi de doğru değil. '40 katır mı, 40 satır mı?' diyorlar. Bunların ikisi de doğru değil. Memleketin evladı olsun. Aklı başında, memleketin sorunlarını çözebilecek birisi olsun. Yani cumhurbaşkanı 50+ 1 alacak, sonra duracak 'Ya ben Temel Bey’e sormadım, Meral Hanım'a sormadım, Gültekin Bey'e sormadım, Kemal Bey'e sormadım, onlara sorayım. Sonra memleketin sorununu çözeyim.' Böyle bir şey olmaz. Partili cumhurbaşkanı ile de olmuyor. İşte 2018'de dolar 4,5 TL'ydi, 19 TL oldu. Erdoğan, memleketi uçurumun başına getirdi. Bunun bir doğrusu var. Şimdi bütçe görüşülüyor. İktidar partisine bakarsan memleket uçuyor. Hepimizin cebinde dolarlar var, zenginleştik ancak ben Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. Ben buraya Diyarbakır'dan geldim. Günlerdir otobüsün içindeyim. Herkes pahalılık ve fakirlikten şikayetçi, umutsuz olmayın. Bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Bizim sloganımız belli. 'Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Memleket' diyoruz. 'Ne Sağdan Ne Soldan Atatürk'ün Yolundan' diyoruz. Biz ayrıyız, bu şekilde memlekete derdimizi anlatıp onları ikna edeceğimize inanıyoruz. Türkiye şu an derin bir yoksulluk yaşıyor. Birkaç ay sonra et fiyatlarını göreceksiniz. Kasapların yanından bile geçemeyeceğiz. Buna bir çare bulacağız. Bu milletin derdine derman olacağız" ifadelerini kullandı.



'AKLINIZI BAŞINIZA ALIN'



İstanbul'da Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.’nin, Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirildiği iddialarına değinen İnce, "6 yaşındaki bir çocuğa dini nikah olacak iş mi? Yani aklını mı yedi bu millet? 6 yaşındaki çocuğa nikah kıyan imama, ona şahitlik edene, onu bilip de konuşmayana, onun anne babasına, o törene katılanlara, bunu kapatan polise, savcıya, bunların hepsini hapse atmak gerekiyor. Bunun başka çaresi yok. Ben bunu söylediğimde bazı ahlaksız yayın organları da benim için 'Dini nikaha savaş açtı' diyor. Dini nikahtan bahsetmiyoruz, 6 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Yetişkin birisi ister imam nikahı kıysın, ister kıymasın bana ne, o benim ilgi alanıma girmez. Biz çocuktan bahsediyoruz, o 'dini nikaha savaş açtı' diyor. Bunlar Müslümanların içine serpiştirilmiş hainlerdir. Ben bunların Müslüman olduğuna falan inanmıyorum. Türkiye bu ahlaksızlıktan imaj kaybediyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Bunun karikatürlerini çiziyorlar. Biz bunu hak ediyor muyuz? 2 yıl önce bakanlığın haberi var. Mağdur gitmiş, şikayet etmiş, bakanlık susmuş. Hakimleri, savcıları göreve davet ediyorum. Aklınızı başınıza alın, aklınızı peynir ekmekle yemeyin diyorum" ifadelerini kullandı.