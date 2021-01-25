Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde geçen Cuma günü kampa girdi. İnce ve ekibinin 3 gün süren kampı sona erdi. İnce, otelden ayrılırken DHA'ya açıklama yaptı. İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Herhalde Türkiye'de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.

'PROGRAMIMIZI YÜZDE 90 TAMAMLADIK'

Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, partinin ismi konusunda sorulan soruya ise, "Zamanı gelecektir, bekleyin biraz" yanıtını verdi.

'YAKINDA PROGRAMIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'



Muharrem İnce, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnce esnafa, "Biz bir yola çıktık ne diyorsunuz?" diye sorarken, vatandaşlar "Hayırlı olsun" cevabı verdi. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan İnce, "Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla birlikte 3 gündür Avanos'ta idik. Bir tüzük hazırladık. Partimizin tüzüğü bitti. Yakında partimizin tüzüğünü, logosu, programını açıklayacağız. Şu anda 49'ncu vilayetteyiz. 81 il ziyaretini tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Muhalefet muhalefetliğinden razı, iktidar iktidarlığından razı; biz ikisinden de razı değiliz. Millet de ikisinden razı değil. İnşallah bu millete umut olacağız ve umutları yeniden yeşerteceğiz. Biz 50+1 alarak iktidar olacağız. Biz iktidar olma yolunda ilerleyeceğiz. Yüzde 50+1 alacağımıza inanıyorum. Kim emek sonucunda millete umut olarak doğru şeyleri söyleyerek iktidar olmuşsa o yolda ilerliyoruz. Önce bu topraklarda tarımı ve hayvancılığı kalkındıracağız. Tarımı çözemeyen Türkiye'de hiçbir sorunu çözemez. Önce tarımı çözeceğiz. Yargıyı bağımsızlaştıracağız. Sermaye ürkmeyecek yargıdan. Üreteceğiz ve barışacağız, sonra hakça bölüşeceğiz" diye konuştu.