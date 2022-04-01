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Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2022 Cuma 16:51
Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak

ORDU - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" dedi. 

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'da düzenlenen 'Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Sarıgül ile birlikte Genel Sekreter Soner Gökçe, Genel Başkan Yardımcıları Şaban Gürbüz, Volkan Aslanbaş, Günnur Kamaşak, Parti Meclis Üyesi Ömer Urgun, Ordu, Giresun, Trabzon, Amasya, Çorum il ve ilçe başkanlarının yanına sıra parti üyeleri katıldı.

'FINDIK FİYATI 4 DOLAR OLACAK'

Burada partililere hitap eden Sarıgül, iktidar oldukları dönemde fındık fiyatının 4 dolar olacağını belirterek, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında buradan ilk defa somut olarak ilan ediyorum; fındığımızı siyaset malzemesi yapmayacağız. Fındığımız hangi zamanda, hangi tarihte satılırsa satılsın; 4 dolar diyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Türk tarımını yabancı şirketlere teslim ettiler. Fındıkta İtalyan şirketini kartel yaptılar. Peki, bizim Ordu'daki, Giresun'daki, Trabzon'daki, Samsun'daki yurttaşlarımızın kafası; İtalyan kadar çalışmıyor mu? Yok, öyle yağma. Bu toprakları, fındığı İtalyanlara peşkeş çektirmeyeceğiz" diye konuştu.

'FINDIK BORSASI, KARADENİZ’E GELECEK'

Fındık borsasının Karadeniz'e gelmesi gerektiğini savunan Sarıgül, "Karadeniz’in doğal gazı, petrolü yok' diyorlar. Karadeniz'in doğal gazı var, petrolü var. Karadeniz’de yiğit, mert, cesur binlerce yurttaşımız var. Karadeniz'imizin petrolü çaydır, Karadeniz'imizin petrolü fındıktır. Bunu en iyi bilen parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Ekonomik milletçilik; çayımıza, fındığımıza sahip çıkmaktır. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i Türkiye'de. İhracatın yüzde 75'i bizde ama kararı kim veriyor? Almanya’daki borsa veriyor. Yok, öyle yağma. Böyle geldi, böyle gitmez. Bu düzen değişecek. Fındık borsası Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz'e gelecek. Fındığı işleyip satmamız, marka olmamız lazım ama İtalyan firması buraya gelmiş, diyor ki; hayır, bunların hepsini ben yapacağım. Avrupa’ya, Amerika’ya göz kırpmayan İtalyan firmalarına taviz vermeyecek olan tek parti; Türkiye Değişim Partisi’dir" dedi. 

'YOKSULLARLA İTTİFAK YAPACAĞIZ'

İtifak konusunda da konuşan Sarıgül, "Soruyorlar; kimle ittifak yapacaksınız. Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum; işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi; emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülIttifak
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