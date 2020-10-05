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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 13:55
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da

ANKARA - Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Stoltenberg'in uçağı Esenboğa Havalimanı'na 11.25'te iniş yaptı. Stoltenberg, saat 12.05 sıralarında Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak. Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın NAVTEX ilanının masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi. Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri StoltenbergAnkara
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