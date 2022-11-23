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NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, Stoltenberg ile görüştü

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:28
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, Stoltenberg ile görüştü

ANKARA - İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) 68'inci Genel Kurulu'na katılan Türk milletvekilleri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin, NATO Genel Sekreteri tarafından çok önemsendiğini ve destek aldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım taleplerinin meclis onayı sürecine destek bulmak için NATO-PA'ya katılan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den milletvekillerinin olduğu Türk grubu ile görüşme gerçekleştirdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Stoltenberg ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı. Bak, Stoltenberg'in, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili Türk heyetiyle görüştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her parti temsilcisinin görüşlerini aldı. Biz de 3'lü mekanizmanın şartlarının yerine getirilmesi durumunda sistemin işleyeceğini, terörle mücadele konusundaki bu adımların daha somut olması gerektiğini ifade ettik. Bu noktada özellikle yeni hükumetin kurulduğu İsveç'te başbakanın Türkiye'ye gelişiyle beraber olumlu adımların atıldığını gördük. Teknik konularla ilgili toplantılar devam ediyor. Gelecek hafta da İsveç'te 3'lü bir toplantı olacak. Stoltenberg, Türkiye'yi seven birisi ve onun ülkemize olan desteğini biliyoruz. NATO Genel Sekreteri olduğundan bu yana NATO'da Türkiye ile ilgili görüşlerinde dengeli bir politika izliyor. Kendisi buradaki toplantılarda da Türkiye'nin NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu, gıda konusunda bölgede önemli bir rol oynadığını, bölgedeki dengeler açısından çok önemli roller üstlendiğini ifade etti. Terörizmle mücadelede Türkiye'nin durumunu anlattı ve terörizmde en çok hedef alınan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili görüşleri ve destekleri için teşekkür ederiz."

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin NATO Genel Sekreteri tarafından çok önemsendiğini ve destek aldığını dile getirerek, "Geçen hafta İstanbul'da 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve 81 kişinin yaralandığı bir terör saldırısı oldu. Kilis'te roket saldırısı oldu. Tüm bunlar var ve terörle mücadele devam ediyor. Biz karşı taraftan teröre destek veren ülkelerden bunları yapmamalarını, NATO müttefikliğine destek olmalarını ifade ediyoruz. Türkiye güçlü bir devlet, terörle başarılı mücadelesi devam ediyor. Yaptığı operasyonlarla terör örgütünün kökünü kazıyan adımları ortada. Her noktada, savunma sanayisiyle milletiyle teknolojisiyle güçlü bir Türkiye var. NATO'daki herkes bunun farkında" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Parlamenter Asamblesi Türk GrubuStoltenberg
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