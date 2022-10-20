Oktay: MehmetÃ§iÄŸin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine kara Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸmak, terÃ¶rden de beterdir

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Ã§evre kirliliÄŸi kadar bilgi kirliliÄŸinin de toplumu tehdit ettiÄŸine dikkat Ã§ekti. 'Dezenformasyonla MÃ¼cadele YasasÄ±'na vurgu yapan Oktay, "Oxford Ãœniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan dijital haber raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada en Ã§ok dezenformasyona maruz kalan Ã¼lke. Ä°ÅŸte daha dÃ¼n kahraman ordumuzun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'ye karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair alÃ§akÃ§a bir iftira dolaÅŸÄ±ma sokuldu. MehmetÃ§iÄŸin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine kara Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸmak, terÃ¶rden de beterdir ve asla kabul edilemez" dedi. Â



Anadolu AjansÄ± Ã‡evre Forumu, BakÄ±rkÃ¶y'deki bir otelde gerÃ§ekleÅŸti. Foruma, Â CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay da konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Fuat Oktay konuÅŸma Ã¶ncesi, alanda yer alan sergiyi de gezdi. Â Â



Ã‡evre sorunlarÄ±yla mÃ¼cadeleyi Ã¶ncelikli meselelerden biri olarak gÃ¶rdÃ¼klerini belirten Oktay, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler verilerine gÃ¶re 2030'a kadar karbon emisyonunu azaltmak Ã¼zere kÃ¼resel Ã§apta yapÄ±lacak 1,8 trilyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m, 7,1 trilyon dolarlÄ±k iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi zararÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilir. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã§evre kirliliÄŸiyle mÃ¼cadele, Ã¶nleyici hekimlik gibidir. TÃ¼rkiye olarak iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã§evre sorunlarÄ±yla mÃ¼cadeleyi en Ã¶ncelikli meselelerimizden biri olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi. Â



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Ä°KLÄ°M KANUNU Ã‡ALIÅžMALARIMIZ SÃœRÃœYORÂ



2053 net sÄ±fÄ±r emisyon hedefinden de bahseden Oktay, "Ãœlkemizin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelesinde bir mihenk taÅŸÄ± olacak Ä°klim Kanunu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. 2053 yÄ±lÄ± iÃ§in Net SÄ±fÄ±r Emisyon hedefi doÄŸrultusunda; tÃ¼m kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r olmak Ã¼zere ilgili tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alarak kapsayÄ±cÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile sera gazÄ± azaltÄ±m politikalarÄ±mÄ±zÄ± belirliyoruz. Net SÄ±fÄ±r Emisyon Hedefi doÄŸrultusunda TÃ¼rkiye'nin Uzun DÃ¶nemli Ä°klim Stratejisini hazÄ±rlamaya baÅŸladÄ±k. Bu yÄ±l sonuna kadar tamamlanmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. Â



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YEÅžÄ°L LÄ°MANLARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZÂ



Fuat Oktay, "Bu yÄ±lsonuna kadar TÃ¼rkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u Ã¼retim bandÄ±ndan indirerek, hizmete sunacaÄŸÄ±z. DiÄŸer taraftan yeÅŸil limanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yoruz. Â Ã‡Ã¶lleÅŸme ve erozyonla mÃ¼cadelede de dÃ¼nyanÄ±n lider Ã¼lkelerinden biriyiz. Â YeÅŸil enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in tarife garantisi ve teÅŸvik programlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irdik. Elektrik kurulu gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n yÃ¼zde 54,3'lÃ¼k kÄ±smÄ± yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r. Yine kurulu gÃ¼Ã§ olarak; hidroelektrikte Avrupa'da 2'nci, dÃ¼nyada 9'uncu, jeotermal enerjide Avrupa'da 1'inci, dÃ¼nyada 4'Ã¼ncÃ¼, rÃ¼zgar enerjisinde Avrupa'da 7'nci dÃ¼nyada 12'nci, gÃ¼neÅŸ enerjisinde ise Avrupa'da 8'nci, dÃ¼nyada 16'ncÄ± sÄ±rada yer almaktayÄ±z" diye konuÅŸtu. Â



Oktay, "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi ile 3,9 milyon ton sera gazÄ± salÄ±nÄ±mÄ± Ã¶nlenmiÅŸ, 347 milyon aÄŸaÃ§ kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ, 87 milyon varil petrol, 650 milyon ton hammaddeden tasarruf edilmiÅŸtir. Ã‡evre bilincini kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan itibaren aÅŸÄ±lamak Ã¼zere mÃ¼fredata Ã§evre eÄŸitimi ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi dersi eklenmiÅŸtir" dedi. Â



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Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° ORTAK BÄ°R SORUNDURÂ



Oktay, "DeÄŸiÅŸmesi gereken tabiatÄ±n dengesi deÄŸil Ã¼retim ve tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±dÄ±r. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, ÅŸehirlerin alt yapÄ±larÄ±nÄ± da tehdit ediyor. Â MÃ¼hendisler, mimarlar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ± bundan sonra ÅŸehirlerin alt yapÄ±sÄ±nÄ± ve Ã¼st yapÄ±sÄ±nÄ± dizayn ederken iklim deÄŸiÅŸikliÄŸini yeni bir parametre olarak dikkate almalÄ±dÄ±r. HazÄ±rlanacak tÃ¼m alt yapÄ± ve Ã¼st yapÄ± projelerinde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi parametresi yeni bir dizayn kriteri olmalÄ±dÄ±r. Bununla birlikte iklim krizinden kaynaklÄ± afetlerde kriz yÃ¶netimiyle risk yÃ¶netimini birlikte baÅŸarmak zorundayÄ±z. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi sorunu ortak bir sorundur; Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ de ortak olmalÄ±dÄ±r. Â TÃ¼m Ã¼lkelerin beraberce elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymasÄ± gerekir; Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka dÃ¼nyamÄ±z yok. Ortak evimiz dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã¼lkemizin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele politikasÄ±nÄ± ve sektÃ¶rel stratejileri CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z liderliÄŸinde gÃ¼Ã§lendirmeye devam edeceÄŸiz" dedi. Â



Ä°KLÄ°M KRÄ°ZÄ°NÄ° DOÄžRU ANLATMAK MEDYA ORGANLARINDAN TEMEL BEKLENTÄ°MÄ°ZDÄ°RÂ



Fuat Oktay, "Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§oÄŸunlukla bilimin, akademinin ya da araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n alanÄ±na giren teknik bir konu olarak nitelendiriliyor. Oysa sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde iklim krizi dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki insanÄ± dahi ilgilendiren kÃ¼resel bir olgudur. Medya organlarÄ± iÃ§eriklerini belirlerken haklÄ± olarak Ã§oÄŸunluÄŸu ilgilendiren, ilgi Ã§eken ve somut olaylara yÃ¶nelmekte. DolayÄ±sÄ±yla gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r olmayan iklim krizinden ziyade Ã¼lke gerilimleriyle ilgili haberlere, nÃ¼kleer tehditlere ya da gÃ¶Ã§ hadiselerine medyada daha sÄ±klÄ±kla rastlÄ±yoruz. Ancak medya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir sorumluluklarÄ± olduÄŸunu unutmamak gerekiyor. DoÄŸal ekosistemin korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde farkÄ±ndalÄ±k, ancak medyanÄ±n desteÄŸi ile yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±labilir. Ä°klim krizini doÄŸru anlatmak, krizin derinliÄŸini gÃ¶stermek, hikayeleri aktarmak ve sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleriyle birlikte sunmak medya organlarÄ±ndan temel beklentimizdir" dedi. Â



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Ã‡EVRE KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° KADAR BÄ°LGÄ° KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° DE TOPLUMLARI TEHDÄ°T EDÄ°YORÂ



Fuat Oktay, "Ã‡evre kirliliÄŸi kadar aslÄ±nda bilgi kirliliÄŸi de toplumlarÄ± tehdit ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta medya organlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren 'Dezenformasyonla MÃ¼cadele YasasÄ±' yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. GerÃ§ek, ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giymeden, yanlÄ±ÅŸ bilginin dÃ¼nyayÄ± 3 kez dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§Ä±kan yasayla, 'YanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiyi alenen yayma' eÄŸiliminin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmektedir. DÃ¼n SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da ifade ettiler. Oxford Ãœniversitesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan dijital haber raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada en Ã§ok dezenformasyona maruz kalan Ã¼lke. Ä°ÅŸte daha dÃ¼n kahraman ordumuzun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'ye karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair alÃ§akÃ§a bir iftira dolaÅŸÄ±ma sokuldu. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, dÃ¼nyanÄ±n her yerindeki faaliyetlerinde daima hukuka baÄŸlÄ± ÅŸekilde, sivilleri, doÄŸayÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ± ve deÄŸerleri saygÄ±yla mÃ¼cadele etmektedir. MehmetÃ§iÄŸin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine kara Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸmak, terÃ¶rden de beterdir ve asla kabul edilemez. Â DÃ¼zenlemeyi asÄ±lsÄ±z ithamlarla karalamaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, bugÃ¼ne kadar dezenformasyondan ve panikten beslenenlerdir. Dezenformasyonla MÃ¼cadele dÃ¼zenlemesinin Ã¼lkemize ve milletimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â