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Ömer Çelik: FETÖ, Türkiye'ye düşmandır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki göstererek, "Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mart 2021 Perşembe 09:46
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Ömer Çelik: FETÖ, Türkiye'ye düşmandır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesi olduğunu belirterek, "FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor" dedi.

FETÖ terör örgütünün, Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesi olduğunu kaydeden Çelik, "FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları, milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer Çelik
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