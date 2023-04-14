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Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor

Oy Birliği Platformu, seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için yapay zeka asistanı aracılığıyla hazırladığı videoyla seçmen ve müşahitleri oy kullanma işlemlerine ilişkin bilgilendirmeye başladı.

14 Nisan 2023 Cuma 15:25
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Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor

ANKARA AA- Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yapılan son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon oy geçersiz sayıldı.

Milli iradenin daha güçlü şekilde sandığa yansıması için çalışmalarını sürdüren ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan platform, yapay zekayı çalışmalarına dahil etti.

Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla seçmenlerin sandığa daha bilinçli gitmesi ve böylece geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor.

Platformun sosyal medya kanallarında yayımlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı, seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor.

Oy Birliği Platformu Sözcüsü Ömer Şahan, yapılacak seçimin demokrasi tarihi açısından önemli olduğunu belirterek sandık güvenliği ve seçmen iradesinin korunması için sivil inisiyatif oluşturduklarını bildirdi.

Platforma başvuran gönüllüleri, verecekleri seçim hukuku ve etkili iletişim derslerinin ardından sandıklarda müşahit olarak görevlendirmeyi planladıklarını ifade eden Şahan, ülkedeki katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Şahan, demokrasinin zorunlu unsuru olan seçimlerde temsilin gerçek anlamda sağlanabilmesi için seçimin öncesi, devamı ve sonrasına yönelik faaliyetleri olacağını, sandık başındaki tüm süreçlerin şeffaf ve tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını amaçladıklarını belirtti.

AA

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Oy Birliği PlatformuYapay Zeka Asistanı Aracılığıyla Hazırladığı Videoyla Seçmen Ve Müşahitleri Oy Kullanma Işlemlerine Ilişkin Bilgilendirmeye Başladı.
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