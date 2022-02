Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz

ANKARA

Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Panama'da yapılan Parlatino 36'ncı Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Şahin'e AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Burada konuşan Şahin, öncelikli olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını iletti.

'İRADEMİZİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

TBMM'nin, 2015 yılında Parlatino'ya gözlemci olarak katılma başvurusuyla başlayan sürecin 11 Ekim 2021'de Ankara'da imzalanan iş birliği anlaşmasıyla taçlandırıldığını belirten Şahin, "Nitekim, başkanlığımda bir Parlatino Grubu oluşturulması ve bugünkü Genel Kurul toplantısına, diğer grup üyesi milletvekili arkadaşlarımla birlikte katılıyor olmamız, ilişkilerimizi ilerletme yönündeki irademizin somut bir göstergesidir. Mensubu olduğum TBMM, bugün parlamenter diplomasinin tüm dünyada oynadığı önemli rolün bilinci içinde Latin Amerika ile ilişkilerimizde de aktif bir tutum izlemekte, TBMM'deki dostluk gruplarının yanı sıra başta Parlatino olmak üzere bölgesel parlamentolarla kurduğu yapısal ilişkiler sayesinde bölge ülkeleriyle aramızdaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çaba göstermektedir. Bu anlayışla Parlatino ile imzaladığımız anlaşmanın da kağıt üzerinde kalmaması ve Türkiye ile Latin Amerika ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu ortak fırsat ve sınamalara karşı parlamenter düzeyde de etkin iş birliği yapılması için en üst düzeyde gerekli kararlılığa sahip olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Şahin, Türk Hava Yolları'nın bölgede 7 ülkede 8 noktaya düzenlediği uçuşlar ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak "Türkiye ve Latin Amerika, her ne kadar coğrafi açıdan birbirine uzak görünse de küreselleşen dünyamızda ortak sorunlarla mücadelede iş birliği için coğrafyanın bir engel olmadığı açıktır. Türkiye olarak bizler de bu anlayışla dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyor ve Latin Amerika ülkeleri gibi ortak çıkar ve değerleri paylaştığımız dostlarımızla iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Nitekim, bu Genel Kurul'un ana gündem maddelerinden birini oluşturan ve ancak ortak bir mücadele ve dayanışma içinde yenebileceğimiz Kovid-19 salgını boyunca da Türkiye bu sorumluluk ve bilinç içinde hareket etmiştir. Bu bağlamda salgının başladığı andan itibaren ülkemiz, aralarında hemen hemen tüm Latin Amerika ülkelerinin de bulunduğu toplam 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa salgınla mücadelelerinde yardımda bulunmuştur. Türkiye aynı zamanda kendi aşısını da geliştiren nadir ülkelerden biri olup, 2021 yılı sonunda acil kullanım izni alan Turkovac isimli bu aşımızı da tüm insanlığın hizmetine sunmaya hazırız" diye konuştu.

'HEPİMİZ ESMER TENLİ VE BENZER ACILARIN ÇOCUKLARIYIZ'

"Anadolu insanları ile Latin Amerika ve Karayiplerin esmer tenli ve hoşgörülü insanları birbirlerinin aynı" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Hepimiz esmer tenli ve benzer acıların çocuklarıyız. Bu benim Amerika kıtasına her ne kadar ilk ziyaretim olsa da acılarla ve onurlu direnişlerle dolu Latin Amerika tarihini çok iyi biliyorum. Guatemela'dan Arjantin, Kolombiya ve Meksika’ya, Venezüella’dan Nikaragua, Şili ve Küba’ya her bir bölge ülkesinin kendi küllerinden onurlu bir şekilde yeniden doğduğunu biliyorum. 80'li gençlik yıllarımın siyah-beyaz TV ekranlarından şuur altıma kazınmış çok onurlu bir Latin Amerika ve Karayipler varoluş hikayesi var. Ve bu hikaye bugün başarı hikayesine dönüşmüş durumda. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Latin Amerika ve Karayipler'de büyük bir Anadolu; Türkiye'yi ve kendimizi buldum. Ve eminim ki; coğrafyamızı, ülkemi ve halkımı ziyaretlerinizle onurlandırdığınızda siz de orada kendinizi ve Latin Amerika'yı bulacaksınız. Burada Kadim Anadolu'yu bulduk. Siz orada Latin Amerika’yı bulacaksınız. Ve bilin ki; ben ve heyetim Türkiye için ne kadar burada isek, Latin Amerika ve Karayipler için de Türkiye'de o kadar olacağız. Sözlerimin sonunda TBMM ile Parlatino arasındaki iş birliğinin her iki taraf için de verimli olması ve somut sonuçlar doğurması ümidiyle, sağlık ve esenlik dileklerimi sunuyorum."

TÜRKİYE-ARJANTİN İLİŞKİLERİ

Öte yandan AK Partili Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte yeni seçilen Arjantinli Parlatino Başkanı Silvia Giacoppo ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Arjantin ikili ilişkileri ele alındı. Şahin tarafından görüşmede, Giacoppo ve Arjantin heyetinden iki ülke ilişkilerinin gölgelerden bağımsız bir şekilde ilerlemesinin beklendiği, Türkiye'nin Ermenistan ile başlatmış olduğu normalleşme sürecinin Arjantin-Türkiye ilişkilerine de olumlu yansımaları olacağı yönündeki beklentiler iletildi. Arjantin tarafının da Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.