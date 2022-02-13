Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...

Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin "Türkiye ve Latin Amerika, her ne kadar coğrafi açıdan birbirine uzak görünse de küreselleşen dünyamızda ortak sorunlarla mücadelede iş birliği için coğrafyanın bir engel olmadığı açıktır. Türkiye olarak bizler de bu anlayışla dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyor ve Latin Amerika ülkeleri gibi ortak çıkar ve değerleri paylaştığımız dostlarımızla iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Şubat 2022 Pazar 18:47
Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz

ANKARA

Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Panama'da yapılan Parlatino 36'ncı Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Şahin'e AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Burada konuşan Şahin, öncelikli olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını iletti.

'İRADEMİZİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

TBMM'nin, 2015 yılında Parlatino'ya gözlemci olarak katılma başvurusuyla başlayan sürecin 11 Ekim 2021'de Ankara'da imzalanan iş birliği anlaşmasıyla taçlandırıldığını belirten Şahin, "Nitekim, başkanlığımda bir Parlatino Grubu oluşturulması ve bugünkü Genel Kurul toplantısına, diğer grup üyesi milletvekili arkadaşlarımla birlikte katılıyor olmamız, ilişkilerimizi ilerletme yönündeki irademizin somut bir göstergesidir. Mensubu olduğum TBMM, bugün parlamenter diplomasinin tüm dünyada oynadığı önemli rolün bilinci içinde Latin Amerika ile ilişkilerimizde de aktif bir tutum izlemekte, TBMM'deki dostluk gruplarının yanı sıra başta Parlatino olmak üzere bölgesel parlamentolarla kurduğu yapısal ilişkiler sayesinde bölge ülkeleriyle aramızdaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çaba göstermektedir. Bu anlayışla Parlatino ile imzaladığımız anlaşmanın da kağıt üzerinde kalmaması ve Türkiye ile Latin Amerika ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu ortak fırsat ve sınamalara karşı parlamenter düzeyde de etkin iş birliği yapılması için en üst düzeyde gerekli kararlılığa sahip olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Şahin, Türk Hava Yolları'nın bölgede 7 ülkede 8 noktaya düzenlediği uçuşlar ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak "Türkiye ve Latin Amerika, her ne kadar coğrafi açıdan birbirine uzak görünse de küreselleşen dünyamızda ortak sorunlarla mücadelede iş birliği için coğrafyanın bir engel olmadığı açıktır. Türkiye olarak bizler de bu anlayışla dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyor ve Latin Amerika ülkeleri gibi ortak çıkar ve değerleri paylaştığımız dostlarımızla iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Nitekim, bu Genel Kurul'un ana gündem maddelerinden birini oluşturan ve ancak ortak bir mücadele ve dayanışma içinde yenebileceğimiz Kovid-19 salgını boyunca da Türkiye bu sorumluluk ve bilinç içinde hareket etmiştir. Bu bağlamda salgının başladığı andan itibaren ülkemiz, aralarında hemen hemen tüm Latin Amerika ülkelerinin de bulunduğu toplam 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa salgınla mücadelelerinde yardımda bulunmuştur. Türkiye aynı zamanda kendi aşısını da geliştiren nadir ülkelerden biri olup, 2021 yılı sonunda acil kullanım izni alan Turkovac isimli bu aşımızı da tüm insanlığın hizmetine sunmaya hazırız" diye konuştu.

'HEPİMİZ ESMER TENLİ VE BENZER ACILARIN ÇOCUKLARIYIZ'

"Anadolu insanları ile Latin Amerika ve Karayiplerin esmer tenli ve hoşgörülü insanları birbirlerinin aynı" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Hepimiz esmer tenli ve benzer acıların çocuklarıyız. Bu benim Amerika kıtasına her ne kadar ilk ziyaretim olsa da acılarla ve onurlu direnişlerle dolu Latin Amerika tarihini çok iyi biliyorum. Guatemela'dan Arjantin, Kolombiya ve Meksika’ya, Venezüella’dan Nikaragua, Şili ve Küba’ya her bir bölge ülkesinin kendi küllerinden onurlu bir şekilde yeniden doğduğunu biliyorum. 80'li gençlik yıllarımın siyah-beyaz TV ekranlarından şuur altıma kazınmış çok onurlu bir Latin Amerika ve Karayipler varoluş hikayesi var. Ve bu hikaye bugün başarı hikayesine dönüşmüş durumda. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Latin Amerika ve Karayipler'de büyük bir Anadolu; Türkiye'yi ve kendimizi buldum. Ve eminim ki; coğrafyamızı, ülkemi ve halkımı ziyaretlerinizle onurlandırdığınızda siz de orada kendinizi ve Latin Amerika'yı bulacaksınız. Burada Kadim Anadolu'yu bulduk. Siz orada Latin Amerika’yı bulacaksınız. Ve bilin ki; ben ve heyetim Türkiye için ne kadar burada isek, Latin Amerika ve Karayipler için de Türkiye'de o kadar olacağız. Sözlerimin sonunda TBMM ile Parlatino arasındaki iş birliğinin her iki taraf için de verimli olması ve somut sonuçlar doğurması ümidiyle, sağlık ve esenlik dileklerimi sunuyorum." 

TÜRKİYE-ARJANTİN İLİŞKİLERİ

Öte yandan AK Partili Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte yeni seçilen Arjantinli Parlatino Başkanı Silvia Giacoppo ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Arjantin ikili ilişkileri ele alındı. Şahin tarafından görüşmede, Giacoppo ve Arjantin heyetinden iki ülke ilişkilerinin gölgelerden bağımsız bir şekilde ilerlemesinin beklendiği, Türkiye'nin Ermenistan ile başlatmış olduğu normalleşme sürecinin Arjantin-Türkiye ilişkilerine de olumlu yansımaları olacağı yönündeki beklentiler iletildi. Arjantin tarafının da Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DHA

Son Güncelleme: 13.02.2022 18:49
Anahtar Kelimeler:
Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış Politika Ufkumuzu Her Yönde Genişletiyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Özel: Millet İttfakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek
CHP'li Özel: Millet İttfakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı
Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk
Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans