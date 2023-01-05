Remzi Çayır'dan Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' cinayeti tepkisi

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Sayın Bahçeli grup toplantısında sanki hiçbir şey olmamış gibi 'Sabrımızı sınamayın, suskunluğumuz asaletimizdendir’ şeklinde alışageldiğimiz sözlerle hadiseyi basitleştirmeye, yok etmeye çalıştı. Bütün ülkücüleri üzdü. Ülkücüler ne olursa olsun gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyordu. Aslında Sinan Ateş’e sıkılan mermi bu ülkenin milliyetçilerine, ülkücülerine, sevdalılarına sıkılmıştır" dedi.





Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, geçtiğimiz hafta Ankara’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in suikasta maruz kaldığın belirtti. Çayır, "Türkiye’nin bu konuda sağır, dilsiz ve duyarsız; muhalefetin ve iktidarın bu konuda hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor olması hepimizi derinden sarstı. Vicdanen rahatsızlık duyduk. İnsan hayatı yok edilmiştir. Bütün siyasi partilerin isimleri, ideolojileri ne olursa olsun herkesin ortak tavır göstermesi beklenirken kimilerinin hiçbir şey yokmuş gibi davranması hatta hükümetin İçişleri Bakanının bir müddet hiç konuşmamış olması sonrasında ise, 'Faillerin bir kısmı yakalandı adalete teslim ediliyor’ diyerek geçiştirilmesi kabul edilemez ve vicdanı yaralayan bir haldir. ‘Nasıl oldu, kim yaptı, neden yaptı, arkasında kimler var, bu suikastı kimler planladı’ sorularının cevaplarını aramak varken işi kriminal sıradan bir adli vaka olarak görmek gerçekten yarınlarımızı karartmaktır. Herkes bilmelidir ki bugün Sinan Ateş’e yapılan yarın size yapılır. Faili meçhuller bu ülkenin geleceğinin karartılmasıdır. Bu sebeple Milli Yol Partisi olarak ülkücü hareketten gelen insanlar ve bu memleketin sevdalıları olarak diyoruz ki, mazlum kimse mazlumun kimliğine bakmaksızın yapılan yanlışlar, hatalar ve zulümler karşısında ortak tavır sahibi olmalıyız. Kendi iç hukukumuzu adalet diye hukuk, kanun diye dayatamayız" diye konuştu.





"BEN BURADAN KINIYORUM"





Çayır, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili herkesin MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasını beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:







"En azından ‘başınız sağ olsun, acılarınızı paylaşıyoruz’ diye beklenti vardı. Sayın Bahçeli grup toplantısında sanki hiçbir şey olmamış gibi ‘sabrımızı sınamayın, suskunluğumuz asaletimizdendir’ şeklinde alışageldiğimiz sözlerle hadiseyi basitleştirmeye yok etmeye çalıştı. Bütün ülkücüleri üzdü. Ülkücüler ne olursa olsun gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyordu. Aslında Sinan Ateş’e sıkılan mermi bu ülkenin milliyetçilerine, ülkücülerine, sevdalılarına sıkılmıştır. Bunu böyle kabul etmek lazım. İktidarın, bir kısım medyanın duyarsızlığını da unutmayalım, ben buradan kınıyorum. Eğer biz hukukun yerine çete anlayışını kanunların ve adaletin yerine kendi anlayışlarımızı ve menfaatlerimizi koyarsak ahval perişan olur, Türkiye kaybeder. Bunu hala görememenin acısını içimizde hissediyoruz. Umut ediyorum ki buradan hükümete ve İçişleri Bakanına sesleniyorum; bu cinayeti olduğu gibi ortaya koyamazsanız siz kaybedersiniz."





ERKEN SEÇİM MANEVRASI





Çayır, ekonomi ve enflasyon ile ilgili de "Milleti geçici tedbirlerle sadece seçimde oy almak uğruna başlattığınız birtakım hamlelerin milletimizin hayatını kolaylaştırmadığını daha çok zorlaştırdığını görmek zorundasınız. Küfe öğrencinin, işçinin, esnafın, memurun, emeklinin sırtındadır. Esnaf yarınını göremiyor. 1 yılda 80 bin dükkan kapanmış. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben bu anlayışın ve bu idare etme biçiminin Türkiye’yi götüreceği yerin hiç de umutlu bir yer olmadığını söylemeliyim. Bize sahici akılla, irfanla, gerçekle ülkeyi yöneten bir anlayış lazım. Gittikçe fakirleşen bir toplumla karşı karşıyayız. Dar gelirlinin, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın bu ülkede huzurlu olması için önce anlayışların değişmesi lazım. Öte yandan yakın zamanda hükümetin erken seçim manevrası yapabileceğini düşünüyorum. Belki 1 ay da 20 gün seçimin öne alınma ihtimali var. Mayıs ayı içerisinde bir tarihte erken seçim yapma kararı alabilirler. Milli Yol Partisi 10 Nisan’dan sonra yapılacak her türlü seçimde var ve ezber bozmaya devam edecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.