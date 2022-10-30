Remzi Ã‡ayÄ±r: KÃ¶klÃ¼ yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz

ANKARA, (DHA)-

Milli Yol Partisi 1'inciÂ OlaÄŸan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Genel BaÅŸkanÂ Remzi Ã‡ayÄ±r, insanÄ±, vicdanÄ±, adaleti, merhameti dÄ±ÅŸlayan sistemi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in bir araya geldiklerini belirterek, "Biz yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ bir hayalin peÅŸindeyiz. Bu hayal, Adriyatik'ten Ã‡in Seddi'neÂ kaynaÅŸmÄ±ÅŸ, birleÅŸmiÅŸ, hÃ¼r, baÄŸÄ±msÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rk-Ä°slam coÄŸrafyasÄ± hayalidir. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ifadesiyle yeryÃ¼zÃ¼nde tek bir mazlum kalmayÄ±ncaya kadar, Ã¶telenmiÅŸ insan kalmayÄ±ncaya kadar, bu mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz"Â diye konuÅŸtu.

'KÃ–KLÃœ YAPISAL DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z'

"Bizim, 130 yÄ±llÄ±k kÃ¶hne sisteme itirazÄ±mÄ±z, yolsuzluklara itirazÄ±mÄ±z var"Â diyen Ã‡ayÄ±r, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Adaletin sopa yapÄ±lÄ±p insanlarÄ±n dÃ¶vÃ¼lmesine itirazÄ±mÄ±z var. AdamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, mÃ¼lakatÄ±n deÄŸil, liyakatin mutlaka temel Ã¶lÃ§Ã¼ olmasÄ± iÃ§in bu keyfiliÄŸe, kirli iÅŸleyiÅŸe itirazÄ±mÄ±z var. BorÃ§lanarak, yiyerek, iÃ§erek, tÃ¼keterek bÃ¼yÃ¼mek yerine; kalkÄ±narak, Ã¼reterek bÃ¼yÃ¼me yolunu aÃ§mamÄ±z lazÄ±m. BorÃ§ bataÄŸÄ± altÄ±nda ezilip duran bir toplum haline geldik. YarÄ±nÄ± bile hayal edemiyoruz. Onun iÃ§in Milli Yol; Ã¼retim ekonomisini, Ã¼reterek bÃ¼yÃ¼meyi, Ã¼reterek kalkÄ±nmayÄ± hedefleyen bir yol aÃ§Ä±yor. Biz Ã¼lkemizde insanÄ±n onurlu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, genÃ§lerin geleceÄŸinden endiÅŸe duymadÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n da insanca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir gelecek inÅŸa etmek iÃ§i; tuzun bile koktuÄŸu mevcut sistemde mutlak anlamda yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Sanayiden tarÄ±ma, adaletten liyakate, eÄŸitimden dÄ±ÅŸ politikaya kadar TÃ¼rkiye'nin ve yÃ¼zyÄ±lÄ±n getirdiÄŸi gerÃ§ekler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, milletimizin ve Ã¼lkemizin menfaatlerini Ã¶nceleyerek kÃ¶klÃ¼ yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz."Â

â€‹'KALKINMA PROGRAMI Ä°LE GELÄ°YORUZ'

Ã‡ayÄ±r, 'Milli Yol'unÂ Ã¼retim ve bereketin yolu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Biz, milli servetimizin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n yukarÄ±daki 5-10Â bin kiÅŸi arasÄ±nda pay edildiÄŸi bir dÃ¼zenden, adaletli bir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na geÃ§eceÄŸiz. Milletimizin birikimlerini, iktidar yakÄ±nÄ± ve yandaÅŸÄ± oligarÅŸik seÃ§kin zÃ¼mrelere deÄŸil, Ã¼retime, kalkÄ±nmaya, Ã¼lkenin ihtiyaÃ§larÄ± ve Ã§aÄŸÄ±n gereklerine gÃ¶re planlanmÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlarda kullanacaÄŸÄ±z. Para musluklarÄ±nÄ±, paradan para kazananlara deÄŸil;Â Ã¼retimden kazananlara aÃ§acaÄŸÄ±z. BugÃ¼n ne yazÄ±k ki sanayicimize, KOBÄ°'lere, Ã§iftÃ§imize, esnafÄ±mÄ±za aktarÄ±lmasÄ± gereken kaynaklar, Ã§arpÄ±k faiz dÃ¼zeniyle para babalarÄ±na gitmektedir. Devletten ucuza para alÄ±p, iÅŸ adamlarÄ±na, esnafa, Ã§iftÃ§iye, yatÄ±rÄ±mcÄ±ya yÃ¼ksek faizle satanlarÄ±n deÄŸil;Â Ã¼retenin, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼zene geÃ§eceÄŸiz. Para alÄ±p satmanÄ±n deÄŸil, Ã¼retmenin kazandÄ±racaÄŸÄ± bir kalkÄ±nma programÄ± ile geliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

'ÃœRETÄ°CÄ°NÄ°N, TÃœKETÄ°CÄ°NÄ°N YÃœZÃœ GÃœLECEK'

TarÄ±m politikalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Ã‡ayÄ±r, "TÃ¼rkiye bir tarÄ±m Ã¼lkesi;Â ama Konya kadar topraÄŸÄ± olan Hollanda, dÃ¼nyada en Ã§ok tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ ihraÃ§ eden 2'nci Ã¼lke. TÃ¼rkiye hala Ukrayna'dan, Rusya'dan, baÅŸka Ã¼lkelerden, buÄŸday, arpa, yaÄŸ, ÅŸeker, saman ithal ediyor. TÃ¼rkiye 20, 30 yÄ±l sonra 2 ÅŸeyi konuÅŸacak. Su ve gÄ±da. Biz Milli Yol olarak bugÃ¼nden buna hazÄ±rlanÄ±yoruz. Planlar, programlar, projeler yapÄ±yoruz.Â Milli Yol Partisi kÃ¶klÃ¼ birÂ tarÄ±m politikasÄ±yla geliyor. Bu amaÃ§la, bilimsel tarÄ±m, yeni tarÄ±m yÃ¶ntemleri, Ã¼retimi artÄ±rÄ±cÄ± projeler hazÄ±rladÄ±k. TarÄ±msal Ä°zleme Bilgi Sistemi'ni (TARBÄ°L)Â kuracaÄŸÄ±z. TARBÄ°L Projesi, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini ve gelecekteki tarÄ±mÄ±nÄ±, kendi kendine yeten Ã¼lke deÄŸil, Ã¼rettiklerini satan bir Ã¼lke seviyelerine yÃ¼kseltecek. Ãœreticinin, tÃ¼keticinin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lecek"Â diye konuÅŸtu.