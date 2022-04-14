Remzi Çayır: Milli Yol Partisi seçimlere kendi Cumhurbaşkanı adayıyla katılacak

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Seçimlere az bir zaman kaldı. Milli Yol Partisi seçimlere tek başına kendi Cumhurbaşkanı adayıyla çıkacaktır. Ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin boynu bükük kalmayacaktır” dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisi olarak siyaseti mertçe yapacaklarını söyledi. Çayır, inandıkları ve söylediklerini gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Ben güç ayrılığına inanan bir insanım. Milli Yol Partisi de adı ne olursa olsun güçler ayrılığına inanıyor. Parlementer sistem, yarı başkanlık olabilir ama biz birbirini denetleyen, millete de hesap verebilen bir sistemden yanayız. İhtiyaç değişir, sistem de değişir. Sistem tabu değildir. Milli Yol hareketi kendi amblemiyle, kendi adayıyla milletin önüne iktidar talebi koyacak” diye konuştu.



‘TÜRKİYE İSTİHDAM OLUŞTURARAK BÜYÜR’

Türkiye’nin gittikçe ekonomik olarak ve iktisaden içe doğru evrildiğini belirten Çayır, şunları söyledi:

“Türkiye nasıl büyür? Üreterek, dışarıdan sermaye gelerek, katma değer katmanla iş kurmakla yani istihdam oluşturarak büyür. Dış sermaye 2007 yılında 18,8 milyar dolar iken, şu anda gittikçe aşağılara düşmüş durumda. Bunu farklı sebeplerden dolayı göç edip Türkiye’ye gelenlere 200 bin dolar herhangi bir gayrimenkul aldığında vatandaşlar vererek kapatmak istiyorlar. Şimdi bu barem 400 bin dolara çıktı. 400 bin dolarla ev alanlar Türkiye’de vatandaşlık hakkı elde ediyorlar. Bu sermaye değildir. Gayrimenkule yatırılmış ölü bir paradır. Elbette döviz ama büyümeye çare değil. Ne yapılmalı Türkiye yaşanılabilir bir ülke olmalı. Adaletiyle, liyakatiyle, insani duruşuyla, yasalarıyla, özgür kafalarıyla yaşanılabilir bir ülke olmalı Türkiye.”



‘GÖÇ PROBLEMİNİ TEMELDEN ÇÖZECEĞİZ’

Çayır, göç sorununa değinerek, “Milli Yol Partisi milletle buluşur, iktidar olursak kesinlikle göç problemini temelden çözeceğiz. Evlerine, şehirlerine, köylerine gitmelerini sağlayacağız. Bu ülkede karmaşa, kaos ve yarından endişe ederek de yaşamak istemiyoruz. Türk milleti bu konuda hassas ancak hükümetin hiçbir ön görüsü ve planı yok. Seçimlere az bir zaman kaldı. Milli Yol Partisi seçimlere tek başına kendi Cumhurbaşkanı adayıyla çıkacaktır. Ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin boynu bükük kalmayacaktır. Mazlumların hangi fikirde, düşüncede olursa olsun, farklı düşündüğünden dolayı dışlananların artık boynu bükük kalmayacak” dedi.