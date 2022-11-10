Remzi Çayır: Ülkeyi refaha kavuşturacak manifestoyu milletimizin önüne koyacağız

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin yaklaşık 9 ayda Türkiye’deki siyasi partiler yasasının barajını aştığını söyleyerek, “41 il barajını aşmış durumdayız. 2023 haziran ayında yapılacak seçimlere bir yol haritasıyla milletimizin karşısına çıkacağız. İlk 6 ayda ülkeyi nasıl refaha kavuşturacağımızı, normalleştireceğimizi ve adaletli bir zemin oluşturacağımızı bir manifesto olarak milletimizin önüne koyacağız” dedi.





Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünü andı. Çayır, Milli Yol Partisi’nin kısa sürede olmayanı başardığını söyledi. Yaklaşık 9 ayda Milli Yol Partisi’nin Türkiye’deki siyasi partiler yasasının barajını aştığını belirterek, “41 il barajını aşmış durumdayız. Gerçekleştirdiğimiz kurultay ile birlikte Milli Yol Partisi mayıs ayında yapılacak bir erken seçime dahi şu anda hazır durumdadır. Biz ‘olmaz’ denileni başardık. ‘Yapamaz’ denildiği anda ‘nasıl yapılacağını’ başardık. Sağdan soldan ‘kim bunlar’ dediler. Bizim kim olduğumuzu onlara gösterdik. Şimdi milletimizle buluşma zamanıdır. Toplantılarımızı yapacağız. 2023 haziran ayında yapılacak seçimlere bir yol haritasıyla milletimizin karşısına çıkacağız. 6 aylık süreçte neler yapacağımızı, iktidara geldiğimiz taktirde ilk 6 ayda ülkeyi nasıl refaha kavuşturacağımızı, nasıl normalleştireceğimizi, nasıl adaletli bir zemin oluşturacağımızı bir manifesto olarak milletimizin önüne koyacağız” dedi.





‘BİR SİYASETÇİNİN TEMEL ÖDEVİ BUDUR’





Çayır, Türkiye’nin duruşu, ilkesi, emeli Türk milletinin bağımsızlığı olan siyasete ve siyasetçilere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Milli Yol Partisi bu ilkelerle yola çıktı. Temel hak ve özgürlüklerimiz oylamaya tabi tutulamaz. Referanduma kurban edilemez. İnsanlar nasıl inanıyor, nasıl mutlu oluyorlarsa, vicdanları nasıl rahat ediyorsa, başkasını rahatsız etmeden, şiddete başvurmadan, birliğimizi bozmadan diledikleri gibi yaşamak, giyinmek, kendilerini ifade etmek zorundadır. Bu anlayışlardan Türkiye’nin derhal sıyrılması lazım. Kendi meselelerimize inmemiz lazım. Milletimizin çektiği sıkıntılara dönüp bakmamız lazım. İnsanların insanca, geleceğinden endişe duymadan yaşaması için meselelerin üzerine eğilmeli, bunlarla meşgul olmalıyız. Bir siyasetçinin, devletin temel ödevi bu dünyada da cenneti millete yaşatmaktır” diye konuştu.