Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları bütçeleri, TBMM'de

ANKARA, (DHA)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan 14 maddelik, 'Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 2 kritik madde olduğunu belirtti. Özel, teklifte yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerinin, 49 yıla kadar uzatılmasını eleştirdi. Özel, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin de Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bütçe görüşmelerinde konu dışı tartışmaların yapılmasına tepki verdi. Elitaş, İYİ Partili milletvekillerinin, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün Genel Kurul'da fenalaşması nedeniyle yaptığı protestoya ilişkin, "Bugün bakıyorum, İYİ Parti sıraları boş. 'Niye boş' diye soruyoruz. Açıklama yapıyorlar, diyorlar ki; 'Salı günü yaşanan hadiseden dolayı Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, AK Parti gereğini yapana kadar biz burayı protesto edeceğiz' Gereği olarak ne yapacağız" diye sordu.

Elitaş, Hüseyin Örs'ün yaralandığı tartışma ve kavgayı İYİ Parti'nin başlattığını söyleyerek, "Bizim kürsümüze saldırıyorsunuz, milletvekillerini tehdit ediyorsunuz. 'Döveceğim' diyorsunuz. Şu anda bir siyasi linçle karşı karşıyayız" dedi.

'HÜSEYİN ÖRS, DOĞRUSUNU ANLATSIN'

İYİ Parti grubunun, iradesini tek bir kişiye teslim ettiğini belirten Elitaş, "Burada hanım ağa talimat veriyor, 'çıkın dışarı' diyor. Ben buradan Sayın Akşener'e sesleniyorum. Milletvekili arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayın. Hüseyin Örs'ü tanırım, gelsin buraya, doğrusunu anlatsın, bizim Bursa milletvekilimizin linç edilmesine meydan vermesin" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Elitaş'a, "Doğru söylemiyorsun" diye seslenerek tepki verdi. Elitaş, CHP'nin her yıl 3 bakan seçtiğini ve bütçe görüşmelerinde bu isimlerin sistematik şekilde üzerlerine gidildiği söyledi. Elitaş, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının görüşmelerinde yaşananlara ilişkin "Biz buradan bütün laflarınıza, bütün hareketlerinize tahammül etmeye çalışıyoruz, buraya gelince mecburen cevap veriyoruz" diye konuştu.

Elitaş'ın sözleri, CHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Elitaş ile Özgür Özel arasında bir süre karşılıklı laf atma yaşandı.

'ŞEHİDİN BACISINA HAKARET EDENİ BARINDIRIYORSUNUZ'

İYİ Parti grubundan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın özür dilemesi ve parti tarafından cezalandırılması talebi yinelendi. Elitaş, Zafer Işık'a 'ahlaksız' ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı işaret ederek, "Ama şehidin bacısına hakaret edeni, küfredeni siz barındırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na 'utanmaz herif' diyorsunuz, özür dilemiyorsunuz. Buradan kalkıyorsunuz, ortaya çıkan bir hadiseden dolayı AK Parti grubunu ve milletvekili arkadaşımızı ahlaksızlıkla suçluyorsunuz" diye karşılık verdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili diyor ki; 'Tasvip etmiyorum.' Meclis Başkanı da üzüntülerini belirledi. Beklediğimiz şudur; hem Meclis Başkanı'nın hem AK Parti kurumsalının şiddetle arasına mesafe koyduğunu, fiili ve faili kınadığını söylemesini bekliyoruz, bu kadar" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oturduğu yerden Tatlıoğlu'na, "İsmail Bey, Lütfü Türkkan'ı kına" diye bağırdı.

​AK PARTİ VE CHP ARASINDA TARTIŞMA

AK Parti ve İYİ Parti'li milletvekillerinin karşılıklı laf atmalarına CHP'liler de dahil oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Hıdır Çakmak'ın, 4 kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklandığını hatırlatarak, "Şu araştırma önergesine Hıdır Çakmak'ı ilave edeceğiz, başka yolu yok" demesi üzerine gerilim arttı. CHP sıralarından, 'terbiyesiz', 'ayıp' diye bağrışmalar duyuldu. Karşılıklı laf atmalar, bir süre sonra hakaret ve küfürlere dönüştü. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar oturUma ara verdi. Tartışma kavgaya dönmeden araya giren milletvekillerince sonlandırıldı.