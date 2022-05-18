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Sarıgül: Miçotakis bilsin ki ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:14
Sarıgül: Miçotakis bilsin ki ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir

ESKİŞEHİR - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki konuşmasına tepki göstererek, "Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarının da Kıbrıs Türklerinin de barış içinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti’dir" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Sarıgül, Türkiye'de 25'e yakın cezaevi ziyaret ettiğini belirterek, af çağrısını yineledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki konuşmasına da değinen Sarıgül, söylemleri 'talihsizlik' olarak nitelendirip, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in talihsiz bir konuşması oldu. Miçotakis, ‘Kıbrıs, Yunanistan’a aittir. Biz Kıbrıs’ta 2 devletli çözüme yaklaşmıyoruz’ dedi. Amerika senatosu da 3 dakika Yunanistan Başbakanı'nı alkışladı. Yunanistan Başbakanı Amerika'dan çare beklemesin. Yunanistan Başbakanı şunu bilsin ki en büyük dostu Türkiye’dir. Komşuluk ilişkilerini, komşuluk hukukunu Yunanistan Başbakanı'nın en üstte tutması lazım. Amerika’ya gittiği zaman başka, Atina’na geldiği zaman başka, Türkiye’ye geldiği zaman başka bir konuşma yapması Yunanistan Başbakanı'na yakışmamıştır. Yunanistan Başbakanı şunu unutmasın; ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Amerika hiçbir zaman kimseye dostluk yapmaz. Yunanistan’ın yapması gereken, Türkiye’nin uzattığı barış elini, her zaman tutmasıdır. Ama Miçotakis şunu bilsin ki yarın biz Atina’yı istersek ne yapacak yarın biz Selanik’i istersek ne yapacak? Bunlar doğru davranışlar değildir. Miçotakis’in Amerika’da yaptığı konuşma şık olamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye Değişim Partisi tarafından kabul edilebilir bir konuşma asla değildir. Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs’taki Kıbrıs Rumlarının da Kıbrıs Türklerinin de barış içinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bir kez daha Miçotakis ayağını denk al. Biz nasıl Selanik’e nasıl gelmek istemiyorsak Atina’ya nasıl gelmek istemiyorsak sen de Amerika’yı bırak Türkiye ile dost olmaya çalış. Türkiye’nin dostluğu herkes için yararlı olacaktır."

Açıklamaların ardından cezaevinde tutuklu ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, kentten ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülMiçotakisKıbrısTDP
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