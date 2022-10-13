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Sarıgül: Siyasi parti genel başkanları, bütün ülkelere gidebilmeli

13 Ekim 2022 Perşembe 16:17
Sarıgül: Siyasi parti genel başkanları, bütün ülkelere gidebilmeli

KAYSERİ - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "TDP olarak önümüzdeki günlerde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ziyaretimiz olacak. Siyasi parti genel başkanları, demokratik bir şekilde bütün ülkelere gidebilmeli" dedi. 

TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, TDP'nin af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Bugün 64'üncü cezaevinin önündeyim. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları münasebetiyle acil yargılamalar oldu. Gözden kaçan konular oldu. Şu anda cezaevlerinde 50 kişilik koğuşlarda çok daha fazla insan kalmakta. 285 bin kapasiteli cezaevlerinde, 300 binin üzerinde kader mahkumu var. 90 bin çocuğumuz cezaevlerinde uyuşturucu batağıyla karşı karşıya bırakıldı. Sadece uyuşturucu kullandıkları için cezaevlerinde bulunan binlerce kader mahkumu var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Atalarımızın bize bıraktığı bu bayrağı bugüne kadar nasıl koruduysak bugünden sonra da ilelebet koruyacağız" diye konuştu.

'FUTBOLDA EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK YAPMALIYIZ'

Futbol takımlarının 8 yabancı futbolcu oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sarıgül, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u eleştirerek, "Türkiye'de sahalara baktığımız zaman ne yazık ki bizim evlatlarımız oynamıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Bu nedenle sahada 3 tane yabancı, 8 tane Türk futbolcu oynamalı. Takımlarda 10 tane yabancı var, 1 tane Türk yok. Futbolda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. O gelecek olan 3 tane yabancı da en kaliteli olmalıdır. Önemli oyuncular gelmeli ve onlardan da bir şey öğrenmeliyiz. Şu anda Türk futbolcularına bakıyorum, sahaya bakıyorum, adeta yabancıların bir cenneti haline gelmiş. Topa vurmasını bilmeyen, yabancı takımlarda oynuyor. Dünya kadar da para alıyor. Türk futbol takımına bakıyorsunuz, UEFA'da 10 basamak birden geriliyor. Almanya'dan bir tane hoca gelmiş. Bizim Türk hocaları kadar kapasitesi yok. 50 bin nüfuslu adaya gidip yenilip geliyoruz. O nedenle futbolda ekonomik milliyetçiliğe çağrıda bulunuyorum. Futbolda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız" dedi. 

'AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, TÜRKİYE'DEN ELİNİ ÇEK KARDEŞİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında da değerlendirmede bulunan Sarıgül, "TDP olarak önümüzdeki günlerde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ziyaretimiz olacak. Siyasi parti genel başkanları, demokratik bir şekilde bütün ülkelere gidebilmeli; bütün ülkelerde temaslarını yapabilmeli. Orada Amerika varsa burada Türkiye var. Amerikalılar, Amerika'nın menfaatini savunur. Ben de bayrağımızın menfaatlerini savunurum. Amerika'ya gittiğim zaman aynen şunu söylerim; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den elini çek kardeşim. Türkiye'deki huzursuzlukları sen yapıyorsun. Türkiye'de sınır ötesinde ne kadar operasyon varsa ve ne kadar şehit geliyorsa bu şehitlerimizin kanında Amerika'nın bayrağı vardır. Amerika'da şunu söylerim; Kürt yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Bir siyasi parti genel başkanı olarak hangi ülkeye gidiyorsam attığım her adımı, yaptığım bütün konuşmaları kamuoyu ile paylaşırım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülSiyasi Parti Genel Başkanları
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