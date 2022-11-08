Sarıgül’den Milli Yol Partisi lideri Çayır’a ziyaret

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül beraberindeki heyetle birlikte, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ı ziyaret etti.



Milli Yol Partisi’nin genel merkezinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenledi. Başkan Sarıgül, kongresini tamamlayan Milli Yol Partisi lideri Çayır ile heyetini kutladığını ve tebrik ettiğini söyledi. Sarıgül, Muhsin Yazıcıoğlu’nu saygıyla, sevgiyle ve rahmetle andığını söyleyerek, “Davanın sonuçlanması için inanıyorum ki, Sayın Remzi Çayır ve arkadaşları da sonuna kadar bu davaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle aydınlatacaklar. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. O nedenle aynı zamanda bütün şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah’ım bayrağımızı ve toprağımızı hiçbir zaman tehlikeye düşürmesin. Ziyaretimizde Türkiye’nin meselelerini Sayın Genel Başkan ile masaya yatırdık. Özellikle Türkiye’mizi bölmek isteyen fesatlar, münafıklar ve şer güçler önce çoluğumuzun çocuğumuzun ahlaki ve kültürel değerlerini yok ederler. ‘Toplumsal Barış ve Kardeşlik Hukuku’ af talebimize Sayın Genel Başkan ve arkadaşları son derece sıcak yaklaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Af talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle vicdani bir taleptir. Bizim için haksızlığa uğramış bir anne çocuğuna kavuşabilirse, biz bundan dolayı son derece mutlu oluruz” dedi.



‘BİZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Başkan Sarıgül ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Partilerin her zaman birbirleriyle diyalog kurmaları, konuşmaları, tartışmaları, Türkiye’nin meselelerine birlikte sahip çıkmaları gerçekten çok önemli bir husustur ve adımdır. Bu adımı gerçekten önemsiyoruz. Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır. Siyasi partiler milletin hayatını kolaylaştırmak için vardır. Türkiye’nin umuda ihtiyacı var. Ben bu umudun buradan ve benzeri yapılardan doğacağına inanıyorum. Bu yapıların bir araya gelmesi, akılların ve izanların birleştirilmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. Burada Sayın Genel Başkan’ın ifadesiyle rahmetli Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastı ne yazık ki yakın bir tarihte kapatılacaktır. 10 küsür sene olmuş ne yazık ki ana dava açılmamıştır. Çok basit ve adi hırsızlık davasıyla millet oyalanmaktadır. Biz bu işin peşini bırakmayacağımızı Sayın Genel Başkan’da bilmektedir. Herkes unutsa biz unutmayacağız. Gerçeklerle milleti buluşturacağız ve davayı kapattırmayacağız” diye konuştu.