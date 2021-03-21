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Şentop: Gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mart 2021 Pazar 10:07
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Şentop: Gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopTBMMBaşkanÖmer Faruk GergerlioğluHDP
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