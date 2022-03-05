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Şentop 'Kalem severler'le AKM'de biraraya geldi 

ATATÜRK Kültür Merkezi'ndeki bir restoranda "Kalemle Yol Almak" programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 15:58
Şentop 'Kalem severler'le AKM'de biraraya geldi 

Beyoğlu Belediyesinin düzenlendiği "Kalemle Yol Almak" programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, yazar Doğan Hızlan, kalem üreticileri, kalem ustaları, koleksiyonerler, kalem tamircileri ve kalem severler katıldı. Programa katılanlar kalemlerle ilgili anılarını anlattı kalem sevgisi konuşuldu. Beyoğlu'nda kalem festivali düzenlenme konusu da ele alındı. 

"KALEM ÜZERİNE KELAM ETMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Toplantılar bir sebeple oluyor, bugün çok güzel bir sebeple bir araya geldik. Kalem üzerine kelam etmek üzerine bir araya geldik. Malumunuz Kuran-ı Kerim'de bir surenin ismi kalemdir. Kaleme yemin herkes tarafından bilinir ama, kalemle birlikte yazdıklarına da yemin ediyor Allah. Bu kültürü yaşatacak, bu kültüre dikkat çekecek bir farkındalık oluşturacak çalışmalar çok kıymetli çalışmalar" dedi. 

"OTURUP BİRBİRİMİZE MEKTUP YAZALIM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kalem deyince tabi yazı kültürümüz ile birlikte düşünmek lazım. Ben yazı yazmayı ben dile olan bir borcumuz olarak görüyorum. Yazdığımız oranda dilimizi koruyoruz. Kalem sadece bir araç kullanmak değil, bir dili yaşatmaktır. Burada konuşulan bir kalem cemiyeti kurma fikri, kalem müzesi fikri çok ciddi katkılar yapacaktır diye düşünüyorum. Mektup yazmayı yaygınlaştıralım, biz örnek olalım. Oturalım birbirimize mektuplar yazalım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopAkmKalem SeverlerBeyoğlu Belediyesi
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