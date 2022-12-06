Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.009,01
ALTIN
1.062,75
DOLAR
18,64
STERLİN
22,69
EURO
19,57
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...

Şentop: Meclis'imizin unvanına karşı saldırı, saygısızlık

06 Aralık 2022 Salı 14:41
Şentop: Meclis'imizin unvanına karşı saldırı, saygısızlık

ANKARA -  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' ifadesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Meclis'imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM'de önce 'Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı'na ardından 'Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergi sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te yaptığı konuşmadaki "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir" sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi. Şentop, 'Gazi Meclis' unvanının sadece TBMM'ye ait olduğunu, dünyada hiçbir parlamentoya nasip olmayan unvan olduğunu belirterek, "Zira öncelikle TBMM, Milli Mücadele'yi yöneten bir Meclis'tir. Daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Esasen birçok ülkede devlet, kurumlarıyla mevcut parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Bizde ise Meclis'imiz, devleti yeniden bütün kurumlarıyla inşa eden bir Meclis'tir. Meclis'imizin gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişle de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis'imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum, kim yaparsa yapsın" dedi.

'SAYGISIZLIĞI MAZUR GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

TBMM'ye hürmeti olmayanların millete de herhangi bir vaadi olamayacağını vurgulayan Şentop, "Parlamento, bu parlamentodur. Seçimden önce de aynı, seçimden sonra da aynı parlamento. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz? Milletvekillerinin bence iç tüzükten, anayasadan kaynaklanan toplumsal birçok sorumluluğu ve görevi vardır ama birinci mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hürmet etmek, saygı göstermektir. Eleştirilecek konular olabilir. Meclis'te de olabilir. İşleyişle ilgili olabilir, milletvekilleriyle ilgili olabilir ama bu Meclis'e ve Meclis'imizin en çok kıymet vermiş olduğumuz 'gazilik' unvanına karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmesi mümkün değil" diye konuştu.

'HAKARET, FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİLDİR'

Meclis Başkanı Şentop, basın mensubunun dünkü Genel Kurul oturumuyla ilgili "Dün akşam 'kreş' benzetmesi yapmıştınız, yönetmek zor muydu?" sorusuna ise "Birçok mekanizma var iç tüzükte. Başkana yetki veren mekanizmalar da var ama siz de biliyorsunuz ki bütçe görüşmeleri özel bir görüşme takvimi içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla bu takvimin de işleyişini dikkate alarak hareket etmek lazım. Sadece başkanın sorumluluğu değil. Herkesin bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi lazım. Burası kişisel mekanlarımız değil. Evimiz, iş yerimiz değil. Burası milletimizin mekanıdır ve milletimizi temsil eden kişilerin bulunduğu bir mekandır. Anlayış içerisinde, milleti temsil sorumluluğu içerisinde hareket etmek gerekir. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Herkes her şeyi konuşabilir. Hakaret, fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak, bir fikir açıklamak değildir. Fikre fikirle cevap verilir. Gürültü yaparak, sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, koro halinde, bir parlamentoda değil de sanki bir ilkokulda öğrencilerin ortak koro faaliyeti gibi bir faaliyetle kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmak yanlış işlerdir. Dolayısıyla yakışmıyor. Milletimiz de bunu çok yakından takip etti. Milletimizin takdirinden, değerlendirmesinden hiçbir şey kaçmaz" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluGazi Meclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda tamamladık
Bakan Karaismailoğlu: 100 yıllık altyapı ihtiyacını 20 yılda tamamladık
Hakan Çavuşoğlu: ‘Uludağ Alan Başkanlığı’yla Bursa ile Uludağ’ın bağını güçlendireceğiz
Hakan Çavuşoğlu: ‘Uludağ Alan Başkanlığı’yla Bursa ile Uludağ’ın bağını güçlendireceğiz
Bakan Kirişci: İçme suyunda kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerekiyor
Bakan Kirişci: İçme suyunda kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerekiyor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans