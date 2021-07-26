Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir​​​​​​​

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.