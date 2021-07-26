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Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir​​​​​​​

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:31
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Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir​​​​​​​

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopTBMMBaşkanTunus
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