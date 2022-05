Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından büyüktür

SAKARYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin her anlamda güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’yi ufak tefek, eften püften sebeplerle eleştirenler, geldiğimiz yerden gittiğimiz yere doğru bir akış içerisinde yaşanan tabloyu görmeyenler, Türkiye’ye büyük haksızlık ediyorlar. Türkiye tasavvuru, her zaman Türkiye sınırlarından büyüktür” dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen öğrenci festivali SAÜFEST’in açılış törenine katıldı. Sakarya Üniversitesi’nin konferans salonunda düzenlenen törene Şentop’un yanı sıra YÖK Başkanı Prof Dr. Erol Özvar da katıldı. Son dönemlerde ülke genelinde bazı kişiler tarafından karamsar bir tablo oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Şentop, “Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştiri yapanlara tek sorum şu? En son yurtdışına ne zaman çıktınız? Bu önemli bir soru. Kendi evinin bir odasında oturarak, kendi dünya görüşünü, siyasi görüşünü destekleyen yayınlar okuyarak, izleyerek Türkiye değerlendirmesi yapan insanlar şüphesiz büyük karamsarlıklar, ümitsizlikler içerisinde ortaya çıkıyorlar. Türkiye’ye dışarıdan baktığınızda Türkiye tasavvurunun, Türkiye’nin sınırlarından çok daha büyük olduğunu görüyorsunuz, fark ediyorsunuz” dedi.



‘TÜRKİYE'YE BÜYÜK HAKSIZLIK EDİYORLAR'



Yurt dışında çeşitli kademelerdeki insanlarla temaslar sağladıkları sırada Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade eden Şentop, “Siyasetçiler, akademisyenler, yabancı gazetecilerle görüştüğünüzde bazen bizim kafamızdaki Türkiye’den bile onların gördüğü Türkiye’nin daha büyük olduğunu fark ediyoruz, buna da üzülüyoruz. Biz bile bu büyüklüğü tam olarak idrak edemiyoruz maalesef. Türkiye’yi ufak tefek, eften püften sebeplerle eleştirenler geldiğimiz yerden gittiğimiz yere doğru bir akış içerisinde yaşanan tabloyu görmeyenler Türkiye’ye büyük haksızlık ediyorlar. Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından büyüktür. Bunun farkında olmamız lazım” diye konuştu.



‘ÜNİVERSİTELERİN TEMEL PROBLEMLERİNDEN BİR TANESİ GÖRÜNÜR OLMAMASI’



Yurt genelindeki üniversitelerin temel problemlerinden bir tanesinin 'görünür olmaması' olduğunu ifade eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da “Üniversitelerin görünür olmasını gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde fevkalade daha üst basamaklara çıkarmak zorundayız. Türkiye’deki üniversitelerin temel problemlerinden bir tanesi, görünürlük noktasında arzu edilen çabayı henüz sergileyememiş olmasıdır. Bu bakımdan görünür olmak bizim yeni dönemde üniversite yönetimlerinden bekleyeceğimiz en önemli gayretlerin başında olacaktır. Üniversitemizin çok güçlü taraflarını ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebildiği, rekabetçi gücünün ulusal ve uluslararası seviyede mutlaka ortaya koyması lazım. Görünür olmak üniversitenin kalitesi kadar önemlidir” dedi.



‘KAMPÜS HAYATI BİR PROGRAMDA BAŞARILI OLMAK KADAR ÖNEMLİDİR’



Eğitim hayatında çok çalışıp yüksek notlar almanın yanından insan ilişkileri kurmanın da önemini anlatan Prof. Dr. Özvar, sözlerine şöyle devam etti:



“Kampüs hayatını fevkalade önemsiyoruz. Kampüs hayatı bir programda başarılı olmak kadar önemlidir. Zira kampüs öğrencilerimize istikbalde, muvaffak olacakları ‘network’ ilişkiler ağı sunan en önemli mekanlardır. Dolayısıyla kampüsleri sadece programlarda ders gördüğümüz bilimsel faaliyetlere eşlik ettiğimiz bir yer olarak değil, aksine en az kendimiz kadar iyi olan ve hatta bizden daha iyi olan akranlarımızla, hocalarımızla yakın ilişkiler kurabilmek, ahlak ve erdem üzerine onlarla yeni ilişkiler inşa edebilmektir. Kampüs hayatı öğrencilerimizi bu bakımdan öğrencilerimize eşsiz bir imkan sağlamaktadır. Ben öğrenci kardeşlerime çok çalışın, notlarınızı çok yükseltin demiyorum. Bu konuşmamda dediğim şu; kampüs hayatımda gerek kendi sınıfınızla gerek kendi fakültenizle, gerek kendi üniversitenizle sosyal bakımdan çok ciddi ilişkiler ağı geliştirin. Bunu başaran öğrenciler hayatta daha fazla başarılı olduğu istatistikler tarafından ifade ediliyor.”