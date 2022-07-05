Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.401,32
ALTIN
986,83
DOLAR
17,05
STERLİN
20,42
EURO
17,55
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...

Sibel Demirdiş çalışmalarına devam ediyor

VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SİBEL DEMİRDİŞ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

05 Temmuz 2022 Salı 16:07
Sibel Demirdiş çalışmalarına devam ediyor

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel Başkan Yılmaz Gülümser Ankara Genel Merkez Binasın'da

Basın Açıklaması yaptı.

Vatan Severler Partimizin kuruluş aşamasından itibaren bizleri Basın yayın medya üzerinden Türk halkımıza tanıtmakta emeği geçmiş ve geçmekte olan Yüksek performansı ilkeli duruş sergileyen azimle Çalışmakta olan Vatan Severler Partisi"ni Emeğini Esirgemeyen sosyal medya ve basın işleri Sorumlusu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sibel Demirdiş Başkanımıza kendisine Teşekkür ederim.

Sibel Demirdiş şunları ifade etti.

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser bütün Kıymetli yöneticilerimizi haberleri'ni Değerli halkımıza sunmak'tayız Çizgimizi bozmadan azimle gayretle gösteriyoruz. Siyasi Çalışmalarımızı devam ediyoruz dedi.

Vatan Severler Partisi Gülümser şunları açıkladı.

Gittiği yerlerde bizleri gururla temsil eden bütün değerli dava Arkadaşlarımızı ayrı ayrı teşekkür ediyorum Başarılar dilerim

TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ'in genelinde yapılacak olan genel seçimlere yönelik olarak hazırlıklarımızı tamamlanmaya doğru devam etmektedir.

Bu önemli süreçte görevlerini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımızı da ayrı ayrı tebrikler ediyorum Başarılar dilerim

Sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyoruz

Sözlerini tamamladı.

GENEL BAŞKAN

YILMAZ GÜLÜMSER

VATAN SEVERLER PARTİSİ

VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BASIN SORUMLUSU

SÎBEL DEMİRDİŞ 

HABER 

NİHAT İLİKCİOĞLU 

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
Sibel Demirdiş çalışmalarına Devam EdiyorVATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SİBEL DEMİRDİŞ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
Kılıçdaroğlu: Sorunların büyük olduğunu biliyorum
Kılıçdaroğlu: Sorunların büyük olduğunu biliyorum
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans