Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...

‘Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı çözümler üretirsiniz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliğindeki konuşmasında, "Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 18:08
‘Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı çözümler üretirsiniz’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlediği etkinliğe katıldı. Kılıçdaroğlu, programdan önce otizmli bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, "Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz. Sorunu çözecek kurumun adı 'sosyal devlet'. Hani var ya Anayasa’da değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler arasında yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti; demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir'. Sosyal hukuk devleti yani sosyal devlet sorunu olan, sorunu çözmekte yetersiz kalan bireyleri ve aileleri; bu ekonomik de olabilir fiziki de olabilir, o sorundan olabildiğince kurtarmaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal devletin geliri olmayan ailelere gelir sağlaması gerektiğini söyleyerek, "Sosyal devlet; kişinin sürekli bakabileceği kişi, bir engelli varsa evde onun engelinin en az yük getirebileceği ortamı sağlamaktır. Bu tür sorunlarla ilgili sağlıklı verileri derlemektir. Kaç otizmli çocuğumuz var, bilmiyoruz. Görünmüyor bu aileler. Normalde bunların saptanması lazım. İngiltere’de yeni doğan bir çocuk oldu mu geliyorlar, bakıyorlar, testler yapıyorlar veya sorular soruyorlar. Bizde böyle bir şey yok; aile keşfederse aile bulursa. Zaten belirli aralıkla çocuklarımızı neredeyse doktora bile götürmüyoruz. Dolayısıyla burada Sağlık Bakanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na görev düşüyor. Veriler alınmalı; TÜİK bu verileri sürekli olarak düzenli bir şekilde almalı ve kamuoyuna bu veriler bir şekilde yansıtılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuklarımızın eğitimi açısından özel sınıflar mı açar ki akranlarıyla birlikte aynı sınıfta olurlarsa daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkıyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık GünüOtoizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelge
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelge
Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak
Mustafa Sarıgül: Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak
Erdoğan: Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu
Erdoğan: Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans