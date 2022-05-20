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Soylu: 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Mayıs 2022 Cuma 15:55
Soylu: 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler" dedi.


 

"UKRAYNA'DAN 140 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN TÜRKİYE'YE GELDİ BİN 100 YETİM ÇOCUĞA BİZ BAKIYORUZ" 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek başkanlarıyla bir araya geldi. 

Burada konuşan Soylu "Biz hepimiz bu ülke Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı durumla karşı karşıya kalabilirdi. Batı bu savaşı tahrik etti. Batı bu savaşın olmasını istedi. Şu anda 140 binin üzerindeki insan Türkiye'ye geldi. Bin 100 yetim çocuk bizim bakımımız altında. Avrupa'ya milyonlarca insan gitti" dedi.


 

"502 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"

Göçmen konusuna değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de uzun zamandan beri tartışılan, speküle edilmeye çalışılan, siyasetin ana konusu haline getirilmeye çalışılan bir mesele var. O da Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacılar. Suriye İç Savaşı'nı biz çıkarmadık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık. Seyirci batı kaldı. Oralar bize uzak değil. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince büyük bir insanlık dramına sahip çıkan, büyük bir asalet sergileyen Avrupa söz konusu biz olunca bunu tersine çevirmeye çalışan bir politikayı Türkiye içerisinde tetiklemeye çalışmaktadır. Kış bitince Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince biz oradan insan cesedi topluyoruz.  Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler. Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebilecek miyiz? Bizi kendi memleketimize geri döndürün' diye yüzlerce defa soruyla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad" dedi.


 



"57 BİN 500 BRİKET EV YAPTIK" 

"Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan Türkiye'ye girmesi engellendi" diyen Soylu, "Son 6 yılda içeride 1 milyon 250 bin kişi yakalandı ve bunların yakını 400 bine yakını geri gönderildi. Yaklaşık 700 bin kişi son 6 yılda Avrupa'ya geçti. Biz briket evler yapmaya başladık İblid'de. Muhalefet 'Siz kimin parasıyla ev yapıyorsunuz?' dedi. Biz vatandaşın bağışlarıyla yapıyoruz. O zaman 6-7 bin liraydı briket evin tanesi. Yaklaşık 57 bin 500 briket ev yaptık.77 binin projesi bitti. 100 binin de projesini tamamladık. Bu yılın sonuna kadar, orada bunu yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. Bunu bağışçılar yapıyor. Devletin kaynakları ile yapılmıyor. 250 bine yakın belirli bölgelerde ev yapılacak" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluSuriyeliler
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