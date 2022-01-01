Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...

Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 10:14
0 Okunma
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Şırnak'ta Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirdi. Soylu, yeni yılın ilk sabahında da üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı. Soylu, kahvaltıda askerlerle birlikte ve üs bölgesinde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Şırnak Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden hayırlı sabahlar" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluCudi Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül: 2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim
Mustafa Sarıgül: 2022 yılında siyasetin dilini değiştirelim
CHP'li Nazlıaka: Yeni yıl, yeni umutlarla gelecek
CHP'li Nazlıaka: Yeni yıl, yeni umutlarla gelecek
AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimi geri alacağım
AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimi geri alacağım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans