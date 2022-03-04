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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mart 2022 Cuma 09:34
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre; görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Karar Resmi Gazete'de duyuruldu.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'ta, Kahramanmaraş'ta doğdu. Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda öğretim üyeliği yaptı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Kirişci, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kirişci, 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22'nci dönem Adana Milletvekili olan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23'üncü dönemde ise aynı Komisyon'un Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kirişci, evli ve 3 çocuk babası. 

DHA

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Tarım Ve Orman BakanlığıResmi GazeteAtamaGörev DeğişimiBekir PakdemirliVahit Kirişci
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