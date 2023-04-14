TBMM Başkanı Şentop, AKPM heyetini kabul etti

ANKARA AA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Heyeti Başkanı Frank Schwabe'nin "Türkiye'deki seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşemeyeceği"na ilişkin endişeleri bulunduğuna yönelik açıklamalarını talihsizlik olarak niteledi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden gelen gözlem ön heyetini TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilgili kurumların, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yurt içinde ve yurt dışında, uluslararası standartlarda, huzur ve güven içerisinde düzenlenmesine yönelik hazırlıkları tamamlanmış durumda olduğunu söyledi.

Seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleştirilmesi için, başta Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli düzenlemeleri yaptığını dile getiren Şentop, Türkiye'nin, hem kurumlar hem de seçmenler itibarıyla seçimlerin demokratik ilkelere uygun ve güven içinde düzenlenmesi konusunda ciddi deneyime sahip olduğunu kaydetti.

Seçim gözlemine de büyük önem verildiğini ifade eden Şentop, seçimlerin izlenmesi konusunda her zaman şeffaflık ve uluslararası işbirliği ilkelerine önem atfedildiğini belirtti.