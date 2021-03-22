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TBMM Başkanı Şentop: Online hizmetler hayatımızda kalıcı olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın sonrası online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 14:30
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TBMM Başkanı Şentop: Online hizmetler hayatımızda kalıcı olacak

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye Maarif Vakfı 10'uncu Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi katılarak, konuşma yaptı. Şentop, Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde; eğitim alanında rekabet gücünü artıran teknolojik yatırımlara devam edeceğini belirtti. Şentop, yakın zamanda bir sigorta şirketinin kullandığı 'Gelecek de bir gün gelecek' diye bir reklam sloganı olduğunu hatırlatarak, "İstikbali düşünmek, anın rehavetinden ve ataletinden sıyrılarak geleceği planlamak ve ona hazırlanmak gerektiğini bir cümleye sığdıran bu sloganın mesajını, aslen eğitim alanında dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Hızla değişen ve yeni riskler taşıyan dünya, artık eğitim alanına da farklı bir gözle bakmamızı gerektiriyor" diye konuştu.

'MAARİF VAKFI, BAŞARILI İŞLERE İMZE ATTI'

Geleceği güvence altına almanın iyi eğitim almış, donanımlı, ülkesine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmekle mümkün olacağını dile getiren Şentop, bu çerçevede Maarif Vakfı'nın önemli işlere imza attığını ifade ederek, "Maarif Vakfı, devletimizin dost ve kardeş ülkelerle eğitim yoluyla ilişkilerini geliştirmesi bakımından son derece önemli bir görev üstlendi ve kısa zamanda çok başarılı işlere imza attı. Maarif çatısı altında aklın, ilmin ışığında, vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirip ülkelerine ve insanlığa faydalı hâle getirmek için gayret eden kardeşlerimsiniz. Yaptığınız görevin sorumluluğu son derece ağır. Az zamanda büyük işler başardınız. Bu bir hakikat" diye konuştu.

'ONLİNE HİZMETLER HAYATIMIZDA KALICI OLACAK' 

Salgın dönemi sonrası artık tüm dünyada eğitim alanında teknolojinin, vazgeçilmez bir hale geldiğini kaydeden Şentop, şöyle dedi:

"Şimdiden söyleyebiliriz ki dijital eğitim, örgün eğitimin bir parçası olmuştur. Hibrit olarak nitelenen bu yeni sürecin eğitimi, zaman ve mekân sınırlamasından kurtarması bizlere yeni ufuklar açıyor. Salgının hâlâ aktif şekilde sürdüğünü ve biraz daha devam edeceğini düşünürsek, dijital eğitimin ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak edebiliriz. Salgın sonrası online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız. Bu aşamada en önemli konulardan birisi de öğretmenlerimizin bu teknolojik dönüşüme uyum sağlamalarıdır. Klasik anlamda bilgi aktarıcı rolünden öğrencinin bilgiye ulaşmasına, ulaştığı bilgiyi kullanma becerisini geliştirmesine rehberlik eden öğretmen profilinin üzerinde önemle durmak gerekmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı ŞentopOnline Hizmetler
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