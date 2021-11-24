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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenliği yalnızca bir meslek olarak görmek mümkün değildir. Onlar bir yandan çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, diğer yandan onlara milli ve manevi değerleri öğretirler" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Kasım 2021 Çarşamba 10:14
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenler çocukların, onlar aracılığıyla milletlerin ve dünyanın geleceğini inşa eden büyük bir güce sahiptirler. Öğretmenliği yalnızca bir meslek olarak görmek mümkün değildir. Onlar bir yandan çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, diğer yandan onlara milli ve manevi değerleri öğretirler. Covid-19 küresel salgınından en çok etkilenen, sağlık çalışanlarımızın yanı sıra sürecin ağır yükünü taşıyan öğretmenlerimizdir. Salgınla mücadele sürecinde ve sonrasında eğitimin aksamaması, eksiksiz bir şekilde devam etmesi için telafi ve tamirat görevlerini yüklenerek, her zamankinden daha fazla çalışarak zor dönemde milletimizin en büyük destekçisi olmaktadırlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopöğretmenÖğretmenler Günü
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