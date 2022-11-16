Ä°STANBUL - Ä°stiklal Caddesi'nde bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi noktada aÃ§Ä±klama yapan TBMM BaÅŸkanvekili Celal Adan, "Ä°stanbullumuzun gÃ¶zbebeÄŸi BeyoÄŸlu'ndaki kan, PKK ve PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul etmeyen Avrupa'nÄ±n baÅŸkentlerine sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±r. Bu leke asla yÃ¼zlerinden silinmeyecektir. PKK ve PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ demeyenlerin TBMM'de bulunmaya haklarÄ± yok." dedi Â



TBMM BaÅŸkanvekili Celal Adan, MHP milletvekilleri, MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Birol GÃ¼r ve partililer, Ä°stiklal Caddesi'nde bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi noktaya geldi. Adan ve beraberindekiler, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na oluÅŸturulan noktaya karanfil bÄ±raktÄ±, dua edildi.Â



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"BU LEKE ASLA YÃœZLERÄ°NDEN SÄ°LNEMEYECEK"



TBMM BaÅŸkanvekili Celal Adan, "Burada patlayan bombanÄ± fÃ¼nyesi, PKK'yÄ±, PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kabul etmeyen Avrupa baÅŸkentlerinin ve Washington'un elindedir fÃ¼nye. PKK ve PYD'nin suÃ§ iÅŸleyen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± Avrupa'nÄ±n her tarafÄ±nda Ã§ok rahat bir ÅŸekilde gezmekte. TÃ¼rk milletine karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettirmektedir. Buradan sesleniyorum TÃ¼rk milleti bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Bu tip terÃ¶r eylemlerine asla boyun eÄŸmeyecektir. Ä°stanbullumuzun gÃ¶zbebeÄŸinde BeyoÄŸlu'nda sÄ±Ã§rayan kan, PKK ve PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul etmeyen Avrupa'nÄ±n baÅŸkentlerine sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±r. Bu leke asla yÃ¼zlerinden silinmeyecektir. TBMM BaÅŸkanvekili olarak buradan aÃ§Ä±kÃ§a ifade ediyorum; Anayasa'ya baÄŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n milletvekilleri PKK ve PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul etmek mecburiyetindedir. PKK ve PYD'ye terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ demeyenlerin bu cinayeti iÅŸleyenlerin suÃ§ ortalarÄ± olduÄŸunu ifade etmek isterim. Â PKK ve PYD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ demeyenlerin TBMM'de bulunmaya haklarÄ± yok" dedi. Â



Adan, "Suriye'de bir yapÄ±lanmaya Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapÄ±lmaktadÄ±r. Hepimizin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde PKK ve PYD'ye kongre marifetiyle milyon dolarlar onaylanarak destek verilmiÅŸtir. Yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼zerlerinden Ã§Ä±kan silahlarÄ±n hiÃ§bir tanesi kendilerine ait deÄŸildir. Silahlar Avrupa ve Amerika menÅŸeili silahlardÄ±r. ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun ki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de nefesi kesilmiÅŸ ancak bu tip kahpeliklerle eylemlerini yapabilmektedirler. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda da hepsi saklandÄ±klarÄ± maÄŸaralarÄ±nda yakalanmakta ve adalete teslim edilmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. TÃ¼rk milleti bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r terÃ¶re asla boyun eÄŸmeyecektir" dedi. Â