TBMM'de 'çocuğun cinsel istismarı'na tepki

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 6 yaşındaki kız çocuğunun dini nikap yaptırılıp cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki gösterildi.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, genel kurula girişte gazetecilerin görüşmelerin gergin geçtiğini hatırlatması üzerine, "Genel kurulda görüşmeler bence kolay geçecek. Ekonomi iyi" dedi.



Genel kurulda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Adalet Bakanlığı'na yürüdüklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin çocukları için kadınları, gençleri, insanları için; hepimiz için adalet istiyoruz. 6 yaşında elinde oyuncağıyla gelin edilmiş bir kız çocuğu var. Ortada deliller, ses kaydı, detaylı ifadeler ve fotoğraflar var. Buna rağmen iddianame 2 yılda hazırlanıyor ve ortada tek bir tutuklu yok. Kız çocuklarına kıyanlar serbest. Kadın, çocuğuyla beraber sığınma evlerinde gizleniyor. CHP olarak en büyük mücadelemiz adaletin, hakkın, hukukun mücadelesidir" dedi.



AK PARTİ'Lİ TURAN: YÜREĞİMİZİ YARALAYAN BİR HADİSE



AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, "Çocuklar göz aydınlığımız. Çocuk istismarının konuşulması bile kötü. Bu konunun bırakın kabulü, bırakın tolore edilmesi ifadesi bile ağır ve kötü. Yüreğimizi yaralayan bir hadise; sapıklıktır, ahlaksızlıktır. Yapan, yaptıran kim varsa hesabı sorulmalıdır. Bu konunun beraber takipçisi olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Adalet Bakanlığımız zaten konu İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlamasından beri konunun bir anlamda tarafı. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, bakanlığı davaya müdahil olduğundan dolayı konunun bir anlamda tam tarafı ve takipçisi. Şunu söylemek isterim; '2 yıldan beri konu biliniyor ve bir şey yapılmıyor' ifadesi belki gözden kaçarak söylenen bir ifade" dedi.



'KOMİSYON KURALIM'



Özkoç'un araya girip "Ne ifadesi?" demesi üzerine Turan, "'2 yıldan beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu biliyor; ama bir şey yapmıyor’ demeniz doğru değil. Onu demeye çalışıyorum. 2 yıldır konu bilindiğinden beri mağdur olan kızımız Aile Bakanlığımıza bağlı olan kadın sığınma evlerine alınmış. Orada eğitimlerine başlanmış. Bir anlamda bakanlığımızın koruma altına alınmış bir kişi. Yani konuyu duyduk da bir şey yapmadık değil, aksine kanunların bakanlığa vermiş olduğu yetki çerçevesinde adım atılmış. Demişiz ki 'bütçenin bittiği gün bütün partiler bir araya gelelim, konuya ilişkin bir komisyon kuralım, çözüm önerilerini beraber değerlendirelim.' Bundan daha makul ne olabilir? 'Kimin kusuru varsa gereğini yapalım" dedi.



Engin Özkoç ise, "Sayın grup başkan vekilinin yaklaşımında doğru olan şeyler için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.