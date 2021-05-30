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TBMM'nin bu haftaki gündemi 'yapılandırma'

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Covid-19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla ekonomiye ilişkin yasa teklifi görüşülecek. Teklif; matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi, esnafa sicil affı ile borç yapılandırmasını öngörüyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 13:41
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TBMM'nin bu haftaki gündemi 'yapılandırma'

ANKARA

1 Haziran Salı günü Genel Kurul'da; AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' teklifi ele alınacak. Teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor. Teklifle, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması öngörülüyor.

ESNAFA SİCİL AFFI GELİYOR

Ayrıca düzenleme ile esnafa geçici, 'sicil affı' geliyor. Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.

KOMİSYONLAR

Salı günü, Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere toplanacak. İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Hakları Alt Komisyonu', Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Adalet Komisyonunda askeri suçun tanımının yapılması, asker kişilerin yakalanması ve tutuklanmasında izlenecek usullerin düzenlenmesi, askeri suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ve Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasını içeren Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TBMMGündemYapılandırmaCovid
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