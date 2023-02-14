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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

14 Şubat 2023 Salı 14:31
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Buldan ve Yılmaz'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen fezlekeler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2, Pero Dundar'ın 2, Hasan Özgüneş'in 2, Alican Önlü'nün 2 dosyası bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMDokunulmazlık Dosyaları
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