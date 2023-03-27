Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.022,26
ALTIN
1.198,41
DOLAR
19,11
STERLİN
23,45
EURO
20,59
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...

TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak"

27 Mart 2023 Pazartesi 15:11
0 Okunma
TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarını eleştiren Sarıgül, bölgedeki köylere konteyner verilmesi, hayvancılığa uygun çadırlar kurulması gerektiğini söyledi. Sarıgül, "Hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşlarımızı hem bu bölgede hem de üretimde tutmak zorundayız. Eğer bu bölgeyi yeniden üretime katamazsak zaten pahalı olan gıda fiyatları daha da artacak ve hatta yokluk başlayacak." diye konuştu. 

7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, 10 bin liraya çıkarılmasını ve diğer emeklilere de aynı oranda zam yapılmasını isteyen Sarıgül, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, asgari ücretin artırılması lazım. Enflasyon memur maaşlarını eritti, memurlara zam yapılması lazım." dedi.

Mustafa Sarıgül, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğini, bunun Meclis tatile girmeden düzeltilmesi gerektiğini de belirtti.

Seçim sürecinde, "o kadar da olmaz" denilenlerin olabileceğini, bir araya gelmeyeceği düşünülenlerin birlikte poz vereceğini ifade eden Mustafa Sarıgül, "Davası doğru olan, ilkeli siyaset yapan ve doğru şeyler söyleyen partiler hedefe ulaşır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Sarıgül, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'na ilişkin de "Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD'nin bize sicil vermesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Türkiye'ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD'dir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TDP Genel Başkanı SarıgülBasın Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi
Meclis, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak
Meclis, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans