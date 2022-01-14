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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2022 Cuma 14:43
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz

ERZURUM - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz sol bir parti değiliz, sağ bir parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki il binasının açılışına katıldı. Genel başkan yardımcıları ve çeşitli illerden gelen il başkanlarının da yer aldığı açılışta kurdeleyi kesen Sarıgül, "Bereketin, varlığın, güzelliğin kapısı olsun inşallah. Erzurum’umuzda, cennet vatanımıza güzel hizmetler yapacağımız, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağımız hakkın merkezi olsun" diye konuştu.

Açılış sonrası partililerle sohbet ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şunları söyledi:

"Bizim, Türkiye Değişim Partisi'nin çizgisini soruyorlar. Ben buradan söylüyorum; biz sol bir parti değiliz, sağ bir parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz. Biz Türkiye'mizde barışı tesis edecek bir partiyiz. Korkmadan, çekinmeden ABD'ye 'tütünden elini çek' diyen bir partiyiz. Korkmadan ve çekinmeden 'Ey Avrupa Birliği, ben şeker pancarı ekeceğim, benim şeker pancarımı engelleyemezsin' diyen bir partiyiz. 'Ey Yunanistan, hemen yanımızda silahlanıyorsun. Senin o silahların Türk Milletine sökmez' diyen bir partiyiz. Ülkemizi tapulu arazisi sananlar, milletin oyunu kendi cebinde görenler ve milletin oyu bizim cebimizde diyenlerin siyasi hesaplarını alt üst edecek bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır."

Sarıgül, toplantının son bölümünde daha önce de açıklama yaptığını hatırlatarak, "Türkiye Değişim Partisi, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı isteyen bir siyasi partidir" dedi. Sarıgül, hükümetten, garsonların bahşişinden vergi alınmamasını da istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TDP Genel Başkanı SarıgülMemleket Partisi
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