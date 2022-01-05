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Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı 

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:44
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Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı 

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde  dinlenerek karantina süresini geçirecektir."

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun durumunun kamuoyuna açıklanmasının ardından, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluKoronavirüsSaadet PartisiCovid19
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