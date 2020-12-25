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Tercihler 30 Aralık'ta başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 15:48
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Tercihler 30 Aralık'ta başlıyor!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi. Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

DHA

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Tercihler 30 Aralıkta BaşlıyorKamu Personeli Seçme SınavıAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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