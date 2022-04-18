Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.502,70
ALTIN
937,30
DOLAR
14,65
STERLİN
19,11
EURO
15,84
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alacak
Davulga Belediyesinden İş Makineleri...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4...
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...

"Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Nisan 2022 Pazartesi 15:14
"Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz"

ANKARA -  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, terörist hedeflere yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını hatırlatarak, "Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile çok daha başarılı neticeler alıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının katıldığı 'Türkiye'nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri' yarışması sergisine katıldı. Burada konuşan Şentop, ilk olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin konuştu.

'AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN'

Şentop, "Türkiye, terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile beraber terör saldırılarını önleme, mukavemette bulunma yerine teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma ve imha etme yönünde çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Haktan kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin" dedi.

'DEVLETİ SİZLER YÖNETECEKSİNİZ'

Şentop, TBMM'nin önemine değinerek, "23 Nisan 1920'nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanında düşmana karşı bizzat çarpışmış, mücadele etmiştir. Bu sebeple bizim Meclis'imiz dünyada başka bir örneği olmayan hem kurucu hem kurtarıcı Meclis özelliklerini taşır. 23 Nisan 1920 tarihi ilk Meclis'imizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegane anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu Meclis'i, büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz" diye konuştu.

BİRİNCİLER KIRGIZİSTAN VE ALMANYA'DAN

Başkan Şentop, konuşmasının ardından dereceye giren çocuklara hediyelerini verdi. 8-12 ve 13-17 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, 8- 12 yaş kategorisinde Kırgızistan'dan Melek Salmanova (10) 'Vatanı Özlüyorum' isimli resmiyle birinci oldu. 13-17 yaş kategorisinde ise Almanya'dan Muhammed Yusuf Şalvarcıoğlu (16) 'Sıla Yolu' isimli resmi ile birinciliğe layık görüldü. Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 resim ve mansiyon ödülleriyle birlikte toplamda 16 esere hediye verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopTerörle Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı
Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı
Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzonlu hemşehrileriyle sahurda buluştu
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzonlu hemşehrileriyle sahurda buluştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans