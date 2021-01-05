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Türkiye Değişim Partisi, ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Değişim Partisi (TDH) ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ocak 2021 Salı 16:33
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Türkiye Değişim Partisi, ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi

ANKARA - Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra parti genel merkezini açıp kurucu genel başkan oldu. Ardından hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan Sarıgül ve ekibi bugün ilk MYK toplantısını Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirdi. Toplantıya genel başkan Sarıgül ve 25 genel başkan yardımcısının yanı sıra Genel Sekreter Hasan Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları Şaban Ulutaş, Muzaffer Nerse, Gizem Bilgin, Aydın Ekşi, Genel Sayman Gamze Büyük, Kadın Kolu Başkanı Canan Ceylan ve Gençlik Kolu Başkanı Onurcan Yazıcı da katıldı. Toplantıda genel başkan Sarıgül'e gündemle alakalı bilgiler verildiği öğrenilirken Sarıgül'ün de bu bilgileri not ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Değişim PartisiIlk MYK ToplantısıEski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
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