Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 40
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1421.24
ALTIN
492.73
DOLAR
8.4500
STERLİN
11.7806
EURO
10.0252
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...

Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki

ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:12
0 Okunma
Türkiye'den, ABD'nin 'Göçmen Kabul Programı'na tepki

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Afganların ABD'ye göç başvurularının üçüncü ülkelerden alınması kararıyla başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini belirterek, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı' açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Afganların ABD'ye göç başvurularının üçüncü ülkelerden alınacağı kararı ile başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini bildirdi. 

'ÜLKEMİZ, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN ULUSLARARASI SORUMLULUKLARINI DEVRALMAYACAK'

Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli STK'lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için ülkemize de işaret edilmektedir. Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez. 

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyABDGöçmen Kabul ProgramıTepkiDışişleri BakanlığıTanju BilgiçYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme
Bahçeli'den 'ülkelere çağrı' tepkisi: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir
Bahçeli'den 'ülkelere çağrı' tepkisi: Türkiye büyük ve güçlü ülkedir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans