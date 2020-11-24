Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1318
ALTIN
462.787
DOLAR
7.9430
STERLİN
10.6378
EURO
9.4270
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak...
Yerli solunum cihazı ülkeye 90 milyon dolar katkı sağladı
Yerli solunum cihazı ülkeye 90...
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her...
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan...

Türkiye, göç sorununda yeterince desteklenmiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin göç sorunu karşısında duyarsız kaldıklarına şahit oluyoruz. Mülteci ve göçmenlere en iyi şekilde koruma sağlayan Türkiye'nin bu konuda Avrupa ülkeleri tarafından yeterince desteklenmediğini üzülerek görüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2020 Salı 15:36
0 Okunma
Türkiye, göç sorununda yeterince desteklenmiyor

ANKARA - TBMM Başkanı Şentop, TBMM ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Mülteci, Göçmen ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonu'nca ortaklaşa düzenlenen konferansta konuştu. Şentop, online olarak gerçekleştirilen konferansta çocukların göç gibi acı tecrübe ile tanıştıklarını vurgulayarak, çıktıkları hazin yolculukta bazılarının kaybolduğunu, bazılarının da hayatlarını kaybettiğini söyledi. Geçen hafta kutlanan 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü hatırlatan Şentop, "Çocukların büyük bir kısmına kutlanabilecek günler ve hak ettikleri şekilde bir hayat sunulabilmiş değildir. Bu vesileyle çocuklara karşı ihmal edilemez ödevlerimiz olduğunu hatırlatıyor, bir kez daha tüm dünya çocukları için mutlu, huzurlu ve güvenli bir dünya diliyorum. Barış, istikrar ve güvenlik; hem toplumların ve bireylerin üzerinde ittifak ettikleri hem de tüm halkların içinde bulunmayı arzu ettiği ortamı tanımlayan değerler arasındadır" dedi.

'ÇOK BÜYÜK TRAJEDİLERE YOL AÇMAKTA'

Dünyada bu değerleri zedeleyen, çözüm aramak zorunda kalınan ciddi meselelerin olduğunu dile getiren Şentop, "Terör, savaş, şiddet gibi küresel sorunlar insanlığın geleceğini tehdit etmekte, ortaya çıkardıkları göçmen ve mülteci akımları çok büyük trajedilere yol açmaktadır.  Bu trajedilerin belki de en sessiz, en derin ama bizleri en çok yaralayan boyutunu ise şüphesiz ki mülteci ve göçmen çocukların durumu teşkil etmektedir.  Son yıllarda Türkiye dahil tüm Avrupa’yı derinden etkileyen, dünyada eşine rastlanmamış bir insan hareketliliğine şahit olduğumuz inkâr edilemez. Komşumuz olan ülkelerde yaşanan çatışmaların, ülkemize yönelen göç hareketlerinde ciddi bir artışa neden olduğu da hepinizin malumudur. Cesedi kıyıya vuran Aylan bebeğin içimizi ürperten görüntüsü hala akıllardadır. Ege’de Yunan sahil güvenlik güçlerinin silahla ve kaba kuvvetle müdahale ettiği botlarda ölüm kalım mücadelesi veren çocukların çığlıkları kulaklarımızdadır" diye konuştu. 

'TÜRKİYE KAPILARINI AÇTI'

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını belirten Şentop, "Suriye’deki krizin bir sonucu olarak, yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye kapısını açan Türkiye, dünyada en fazla mülteciyi misafir eden ülke durumundadır. Ülkemizdeki göçmen ve mültecilere insan onuruna yaraşır hayat şartlarını sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede göç ve iltica politikalarımızı kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik.  Kurumsal altyapımızda ve mevzuatımızda birçok gerekli değişikliği hayata geçirdik. 2013’te kabul ettiğimiz 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' ile misafir ettiğimiz yabancıların insan haklarını koruyan, göçe ilişkin süreçlerin kısa sürede sonlandırıldığı, göçün tüm aşamalarını kapsayan bir göç yönetiminin temellerini attık" dedi.

'DUYARSIZ KALDIKLARINA ŞAHİT OLUYORUZ'

Türkiye’nin, Suriyeli çocuklara sağladığı imkanlara değinen Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Güçlü kurumsal altyapımız ve kapsamlı mevzuatımız sayesinde, mültecilere ücretsiz olarak sağladığımız eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm temel hizmetleri, küresel salgın döneminde bile hiçbir kesintiye gitmeden sürdürdük. Hâlen 600 binden fazla Suriyeli çocuk ülkemizde ücretsiz eğitim almaktadır. Şimdiye kadar Suriyeli misafirler için 40 milyar dolardan fazla kaynak harcandığını da defaatle gündeme getirdik. Ancak teessürle ifade etmeliyim ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin göç sorunu karşısında duyarsız kaldıklarına şahit oluyoruz. Mülteci ve göçmenlere en iyi şekilde koruma sağlayan Türkiye’nin bu konuda Avrupa ülkeleri tarafından yeterince desteklenmediğini üzülerek görüyoruz."

Göç odaklı sorunlara dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, "Ne yazık ki Avrupa’nın sorunun çözümüne yönelik ciddi bir sorumluluk üstlenmemesi sebebiyle en büyük mağduriyeti yaşayan savunmasız grupların başında, göçmen ve mülteci çocuklar gelmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve göç konusunda çalışan birçok sivil toplum kuruluşu, Avrupa’ya gelen göçmen ve mülteci çocukların kaybolmaları hususunda ürkütücü veriler sunmaktadır. Göç esnasında kaybolan çocukların bulunup korunması konusunda işleyen etkin mekanizmaların olmayışı ve Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir dayanışmanın tesis edilememiş olması, meseleyi ciddi bir insan hakları sorunu haline getirmiştir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopGöç SorunuTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu: Nerden çıktı bu kadın cinayeti?
Soylu: Nerden çıktı bu kadın cinayeti?
Bakan Akar: Türkiye ve ABD, stratejik öneme sahip ilişkiler içerisinde
Bakan Akar: Türkiye ve ABD, stratejik öneme sahip ilişkiler içerisinde
Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir
Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans