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TÃ¼rkiye ile Ä°sviÃ§re arasÄ±nda arkeolojik kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ±

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 14:27
TÃ¼rkiye ile Ä°sviÃ§re arasÄ±nda arkeolojik kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ±

ANKARA - KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy ile Ä°sviÃ§re Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Alain Berset, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki 'Arkeolojik KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ±n Yasa DÄ±ÅŸÄ± Ä°thali ve Transit GeÃ§iÅŸinin Ã–nlenmesi ile Ä°adesine YÃ¶nelik AnlaÅŸma'yÄ± imzaladÄ±.

Bakan Ersoy ile Ä°sviÃ§re Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Berset, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri MÃ¼zesi'nde dÃ¼zenlenen 'Arkeolojik KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ±n Yasa DÄ±ÅŸÄ± Ä°thali ve Transit GeÃ§iÅŸinin Ã–nlenmesi ile Ä°adesine YÃ¶nelik AnlaÅŸma'nÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Bakan Ersoy, anlaÅŸmanÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "KÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve geleceÄŸe aktarÄ±lmasÄ±, anayasamÄ±zda yer alan bir prensip ve sorumluluk olmakla birlikte bizim Ã¼zerinde titizlikle durduÄŸumuz en Ã¶nemli konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Evrensel bir Ã¶ÄŸe olmasÄ± nedeniyle kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±nda atÄ±lan doÄŸru adÄ±mlar neticesinde asla kaybeden olmaz. Bu anlaÅŸmanÄ±n ne getirdiÄŸini bilmek ve anlamak son derece Ã¶nemli. Bu anlaÅŸma, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdikten sonra yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ã¼lkemizden Ã§Ä±karÄ±lan arkeolojik eserlerin Ä°sviÃ§re'ye girmesini yasa dÄ±ÅŸÄ± hale getirmekte, Ä°sviÃ§re makamlarÄ±na bu eserlere el koyma yetkisi vermektedir ve bu yolla Ä°sviÃ§re makamlarÄ±nca tespit edilen kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼lkemize iadesini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacaktÄ±r" dedi.

Bu tÃ¼r anlaÅŸmalarÄ±n en dikkat Ã§ekici noktasÄ±nÄ±n eser iadesiÂ olduÄŸunu kaydeden Bakan Ersoy, bu sÃ¶zleÅŸmeyi aynÄ± zamanda Ã¶nleyiciÂ tedbir olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bundan bÃ¶yle Anadolu kÃ¶kenli eserlerin Ä°sviÃ§re'ye giremeyecek olmasÄ±, olasÄ± bir kara pazarÄ±n geliÅŸmesini engelleyecektir. KÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, bir Ã¼lkenin kaybÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k diÄŸer bir Ã¼lkenin kazancÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. DÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerinde bir kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde, bu evrensel bir deÄŸerin kaybÄ± anlamÄ±na gelir. Bu mÃ¼cadelenin giderek daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸine, Ã§ok taraflÄ± ve ikili mekanizmalarÄ±n daha etkin kullanÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

Ä°ki bakan, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ile Ä°sviÃ§re arasÄ±nda arkeolojik kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanan anlaÅŸmayÄ± imzalayarak mÃ¼zeyi gezdi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÃ¼rkiye Ile Ä°sviÃ§reArkeolojik KÃ¼ltÃ¼rel VarlÄ±klarIade
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